BURAN ŽIVOT POKOJNE PEVAČICE: Morena privođena u policiju, namerno ostala trudna, prevarila muža s KRIMOSOM, upala i razvalila celu KUĆU

Morena Marjanović, bivša učesnica rijalitija Parovi i pevačica, preminula je u 36. godini posle borbe sa leukemijom. Njenu smrt potvrdio je za Kurir njen bivši suprug Manuel Curi.

Morena je postala poznata tokom ušešća u jednom rijalitiju, bila je i u RTL šou Mijenjam ženu, a njen buran život i odnosi koje je imala u porodici fascinirao je javnost. Završila je srednju turističku školu u rodnom mestu Mali Lošinju, školu mode i dizajna u Rijeci, kao i fakultet za menadžment u Opatiji. U Istri je završila školu za profesionalnog vozača pa se, pored muzike, bila je i taksista kako bi pomogla ocu koji ovaj posao radi preko 30 godina. U istoriji Malog Lošinja, Morena je bila prva žena taksista. Govorila je čak pet stranih jezika.

Po izlasku iz rijalitija bila je u centru pažnje zbog svađe sa suprugom Manuelom, kojeg je prevarila sa Aleksandrom Čabarkapom, bivšim dečkom Ljube Pantović i njene ćerke Aleksandre Subotić. Kako je tada za Kurir ispričao Curi, nakon tri meseca od završetka rijalitija, vratila u pododični dom koji je napustila zbog Aleksandra Čabarkape. Kada je videla da su brave zamenjene, ona je razbila staklo i ušla u kuću.

- Moja supruga koja je u Bosni pokušala da me ubije otišla je korak dalje i provalila u kuću. Pokrala mi je sve stvari, parfeme, papire od firme i 4.000 evra. Dok je ona vršila razbojništvo, policija je to sve nemo posmatrala. Za ovo će i policija i ona debelo da odgovaraju. Sve je razvaljeno, polomljeno. To je strašno šta se dogodilo. Čak se i posekla dok je kroz prozor ulazila u kuću. Dok je ona vršila razbojništvo, ja sam bio u pritvoru jer me njena majka lažno prijavila za pretnje. Policija je naparvila ozbiljan propust i sa svojim advokatima sam pokrenuo proces protiv njih i Morene - rekao je tada Curi.

On je objasnio zbog čega je promenio brave na zajedničkoj kući.

- Bio sam prinuđen jer sam se uplašio za svoju bezbednost. Kada sam saznao da me vara sa takozvanim krimilacem uplašio sam se za imovinu, novac i sve vredne stvari koje imam. Raspitao sam se kakvom čoveku se radi, a moja supruga nema pameti ili je pod uticajem tog čoveka, pa je provalila u našu kuću i pokrala sve. Sve je uzela da bi njemu dala - tvrdi on.

Međutim, Morena je to tada sve demantovala.

- Sve što vam je taj čovek ispričao je notorna laž. Ja sam dobra supruga koja je godinam trpela nasilje, prevare i maltertiranje. Ja nisam provalila, već sam bila prinuđena da uđem u svoju kuću na taj način jer je on zamenio brave. To nije smeo da uradi jer je nekrenina moja 1/1. Mesec dana nisam bila u Lošinju, a on je brže bolje to iskoristio da zameni brave. Došla sam samo po svoje stvari, koje nisu bile unutra. Policija mi je svedok jer imam papir da je kuća moja. Nikada mu nisam pretila ubistvom i držala sam suzavac u Bosni, a ne oružje - rekla je Morena.

Svojevremeno je na televiziji pričala otvoreno o svom životu.

- Ja sam namerno ostala trudna posle dve sedmice poznanstva, iako je bio oženjen...Moj temperament je takav da sam više puta bila privođena u policiju... Deci mog verenika ništa ne fali, ja im dajem garderobu, obučeni su isto kao i ja - pričala je Marjanovićeva.

