RODITELJI GA NISU PODRŽALI! Isaka Šabanovića hteli da odvrate od muzike, on sa 14 godina pevao u kafani: Uzimao sam 40 evra

Pevač Isak Šabanović je milionskom auditorijumu postao poznat u emisiji "Zvezdama Granda", dok se u Crnoj Gori uveliko znalo za njega i pre takmičenja.

Isak je talenat za muziku nasledio od oca, ali njegovi roditelji na početku nisu bili saglasni da i on krene tim putem.

– Ćale je radio kafane, šatore, svadbe, puno video ali nije hteo to za mene. Znao je da umem da sviram i da pevam, ali predložio je da idem u drugom pravcu. Iako nije bio za to, video kako ja to želim, volim i umem, onda prva pesma, dizao se kredit za to. Bio sam dasa onda u školi, celo Bijelo Polje je čulo pesmu i nisam odustao jer sam rastao uz probe zbog ćaleta i uvek me je to vuklo – prisetio se Šabanović, pa otkrio da je prvu svirku održao sa samo 14 godina.

Jedan komšija je držao lokal i pitali su me da me ubace kao zvezdu večeri u pauzama dok pušta di džej. Imao sam 14 godina i tada sam prvi put uzeo pare, mislim da je bilo oko 40, 50 eura i to je bilo super. Znao sam 20 pesama, pevao sam i narodnjake i ko zna na šta je to ličilo i vrteo sam ih u krug – ispričao je pevač koji je vremenom počeo da nastupa širom Crne Gore, ali ne i dalje od njenih granica.

– Pet godina sam nastupao u Podgorici u jednom kafiću, svakog utorka i petka i nije mi se dalo da izađem iz Crne Gore. Ali, onda sam se prijavio za takmičenje i od tada se sve promenilo – ispričao je u emisiji „Grand Parada“

Autor: pink.rs