RAZNEŽILA SVE! Luna Đogani POKAZALA neodoljivu fotku ćerkice Mije! Evo kako je sredila svoju naslednicu!

Preslatko!

Pobednica rijalitija "Zadruga 2", jutjuberka Luna Đogani, podelila je na društvenim mrežama neodoljivu fotografiju naslednice Mije, koju je dobila u braku sa Markom Miljkovićem.

Luna Đogani se potrudila da dotera ćerkicu baš onako kako je želela, a detalji su se dopali mnogima. Malena Mija nosila je šareni kišobran, dok je na odeći imala roze i ljubičaste tonove.

Trudna Luna je u više navrata pričala kako se retko kad odvaja od ćerke, te da su jako vezane.

Marko je, podsetimo, nedavno otkrio da pomaže svojoj supruzi oko svega.

- Sve poslove radim u kući, naročito sada kada je trudna i, naravno, ničega me nije me sramota. Nikada mi Luna ni zbog čega nije pridikovala, a nisam ni ja njoj - kazao je on, te otkrio da li je nekada bilo potrebe da angažuju kućnu pomoćnicu:

- Imamo kućnu pomoćnicu već tri godine unazad.

