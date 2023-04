Evo šta je obeležilo noć za nama!

Utorak veče, rezervisan je za ludu žurku na velelepnom imanju u Šimanovcima, a kada je ovonedeljni vođa, DJ Tamaris, podelila budžete, zadrugari su se uputili ka kazinu.

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić među prvima su pristigli na žurku, te je tom prilikom Đuričićeva započela sa vrelim plesom, što je Zvezdan iskoristio, kako bi opipao svaki deo njenog tela.

Anđela je neretko na meti komentara na društvenim mrežama, zbog svojih reakcija i postupaka. Naime, kako je do sada već mirisala Zvezdanov pazuh, ona se na to odlučila ponovo, ali je to ovaj put uradila naočigled punog kazina. Jovana Tomić Matora se začudila kada je ovo videla i čula kako Anđela izgovara da ona voli kada se njen momak oznoji.

Daj mi ja da pomirim. E, smrdi malo. Ja volim kad se oznojiš - rekla je Anđela.

Daj bre Anđela - dodala je Matora.

Šta ću, volim - rekla je ponosno Anđela.

Od kako je raskinula sa Lazarom Čolićem Zolom, Miljana Kulić ne prestaje da pravi haos, ali i da isti slavi, te je tako u pušionici je počela da peva.

Slušaj vesti jutarnje, sutra kada ustaneš, javiće da ostavljam te. I prognozu vremena, slušaj dušo neverna, za tebe kažu oblačno je. Gde ste noćne kraljice, da li gradom lutate, vodite me smesta na sva dobra mesta, da do jutra ostanem - pevala je Miljana.

Za sinoćnu atmosferu je pored DJ Nebe, bio zadružen i Miša Laguna, kom su se svi zadrugari obradovali kada su ga ugledali na stejdžu, a on je zapevao hitove za njih.

Za vreme žurke, Ana Ćurčić i Zorica Marković sedele su u hotelu "Zadruga", te su tom prilikom razgovarale o čestitki za Vaskrs koju je dobio Zvezdan od svoje majke Slavice, a u kojoj mu daju podršku u tome da "gazi" Anu i, kako kažu, ne da ološu da laže.

Ja sam moju decu učila da dovede društvo kod nas, ali četiri godine to nisu mogli. Ja sam imala gde da odem, ali Slavica nije. Ona je onim pismom pljunula i mene i moju decu, a ja im želim svu sreću - rekla je Ana.

Koliko si se odricala svega - dodala je Zorica.

Moja deca najviše, a ona to da radi - rekla je Ana.

Milica Veselinović i Anita Stanojlović našle su se ispred kazina, prilikom čega su jedna drugoj udelile komplimente.

Milice, smršala si - rekla je Anita.

Daj, ne zezaj - kazala je Milica.

Ti to ne vidiš, ali jesi. Veruj mi kad ti kažem - dodala je Anita.

Filip Car osamio se sa Bojanom Simićem i Zolom, te je tom prilikom započeo priču o tome šta narušava njegovu "mirnu luku" sa Aleks Nikolić.

Čim popijem, odmah sam bolji. Meni je najgore zbog Aleksandre, jer sam napet, a i ona je. Uzeo bih četku i češljao je. Opet je počela s nekim teorijama zavere, a ja ne znam kako da je usrećim. Kad je moj Bruno imao problem sa ženom, imao je samokontrolu. Nikad nije nervozan, a ja nisam takav - kazao je Car.

Razgovoru Zorice i Ane, pridružia se Marija Kulić, te su sve tri ovom prilikom oplele po Zvezdanu.

Meni se čini da Zvezdan ne razmišlja svojom glavom. Rekla sam mu da ne uznemirava Anu, a on je kazao ''U redu, neću više'' - rekla je Marija.

Ono što joj je rekao, pas s maslom ne bi pojeo - dodala je Zorica.

Ona(Ana) je majka, govri joj bljuvotine koje njena deca slušaju. Onakve stvari da slušaju deca je strašno - kazala je Marija.

A pre tri meseca je Ana po njegovim rečima bila boginja - dodala je Zorica.

Miljana Popović iskoristila je priliku da, kada Anđela ne bude u blizini, ponovo pokuša da svojim vrelim plesom zavede Zvezdana. Naime, Miljana je sve vreme igrala ispred njega i to veoma zavodljivo.

Glumica nije štedela kada je ples u pitanju, po čemu je i prepoznatljiva na žurkama, a ono što je mnoge šokiralo jeste to da Slavnić nije skidao pogled sa nje. Kako će ovo opravdati Anđeli, ostaje nam da vidimo.

U ranim jutarnjim satima, Miljan Vračević ušao je u crveno zbog Brendona, te je tom prilikom izbio žestok sukob.

Nemoj da mi šetaš tu s tim golim si*ama - rekao je Miljan.

Što ti ja smetam, ne razumem? Ovde je moj krevet, imam potpuno pravo da se šetam ovde - kazao je Brendon.

Ja sam ti rekao da se ne ponašaš tako. Nemoj da se ponašaš tako, čuješ li me?! - rekao je Miljan.

Aleks je u rehabu sedela sa Carem, te mu je tom prilikom otkrila kako je pevačica Ana Nikolić, njoj dalja rođaka, na šta je on ostao šokiran.

Je l tebi dođe nešto onaj glumac Dragan Nikolić - upitao je Car.

Ne, ali neka dalja rođaka mi je Ana Nikolić - rekla je Aleks.

Rastina bivša - upitao je Car, na šta je dobio potvrdan odgovor.

