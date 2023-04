Pevačica Slavica Ćukteraš otvoreno o detinjstvu bez oca, braku koji je trajao šest godina i trudnoći za koju su u prvi mah mislili da je samo simulacija tela.

Pevačica Slavica Ćukteraš kao što je svima dobro poznato u jednom trenutku se povukla iz posla a to je uradila upravo zbog porodice i deteta.

- Mislim da trudnici nije mesto na bini, da putuje kolima, avionom, prosto Vlada i ja smo imali tu mogućnost da ne moram da radim pogotovo dok sam trudna. Onda kada sam se porodila bila sam tu jedno vreme pa smo otišli u Dubai, pa smo se vratili, pa otišli za Mađarsku, dobro onda smo se on i ja razveli. Jesam ja kao nešto snimala ali nisam se uopšte davala toliko u to, snimim nešto i zovu me u emisiju a moj prvi odgovr je ne, nemam vremena, ne mogu... - priča pevačica i dodaje:

- Nisam imala potrebe htela sam da budem trudna, pogotovo što sam prva četiri meseca povraćala non-stop.

- To oko saznavanja trudnoće je bilo jako čudno. Ja sam uradila test koji je pokazao pozitivno, pa sam prokrvarila to isto veče. Bila sam u Beogradu tada, snimala emisiju i tu noć sam otišla kod lekara, a doktorka mi je rekla ma ovo ide ciklus normalan, niste vi trudni i ja nastavim tako, krvarenje to. Kaže to će samo da se očisti, ništa - priča pevačica Slavica Ćukteraš i dodaje:

- A onda mi pozli na snimanju, nešto mi nije dobro, nije dobro, anksioznost nije... Odem kod drgugog lekara, kaže uradi beta hcg, ja uradim ono neka brojka nenormalna, tipa 40.000, a sve preko 5... Ona gleda ultrazvuk i kaže pa vi niste trudni, izgleda da vaše telo samo simulira. Tada sam prvi put i čula da postoji to kada telo misli da je trudno. I kaže ona meni: "Trebalo bi da se očistite", a ja ajde samo da što brže to uradimo pošto imam snimanja.

Ipak, Slavica to tada nije uradila već se posavetovala sa još jednim lekarom što se ispostavilo kao dobro.

- I, kaže meni moj bivši muž, zašto bi ti to radila u Beogradu kada imaš svog ginekologa u Šapcu. Ja sam kao ovde, snimam, svaki dan sam tu, ali pozovem svog doktora, kaže, imao sam takve slučajeve, ništa nemoj jesti ceo dan, dođi uveče. I, kaže: "Ajde da ja odradim ultrazvuk, pre nego što...". Anesteziolog došao, Vlada me dovezao, tu je moja mama... On gleda, ja kažem: "Gorane, šta je bilo?", kaže on: "Ovo dete je živo", ja kažem: "Koje dete čoveče, šta pričaš, jel sam trudna ili nisam trudna?", i pusti, a ono srce se čuje. Pet puta sam ga pitala da li sam trudna ili nisam, kaže: "Jesi, čuj srce". Mama je bila tu, vrišti, zove Vladu, Vlada ne sme da uđe. U šoku smo svi, jer sam ja došla da se očistim jer su rekli da nešto nije u redu sa hormonima... Možda bi me i očistili u Beogradu, a ne bi mi ni rekli - kaže pevačica Slavica Ćukteraš.

Autor: N.Ž.