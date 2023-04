Mreže bruje o ovome!

Tokom ranih jutarnjih sati došlo je do neočekivanog obrta u rijalitiju Zadruga 6. Naime, kako se tokom noći Zvezdan Slavnić posvađao sa svojom devojkom Anđelom Đuričić, on je rešio da krene u osvajanje Maje Marinković, da li iz inata ili jer mu se sviđa, to ostaje da saznamo.

Tokom razgovora sa Marinkovićevom, Zvezdan je odlučio da načini prvi korak pa je legao kraj Maje u njen krevet, a potom i krenuo da je ljubi, a po svemu sudeći se Maji to veoma dopalo.

Ona se totalno prepustila strastima, pa su Zvezdan i Maja imali i žestoku vrelu akciju koja je trajala celo jutro. I dok su oni slavnili svoje simpatije, Anđela Đuričić je spavala u pabu nakon karambola koji je imala sa Zvezdanom prošle noći i to zbog njenog ljubomorisanja uprao na Maju.

Po svemu sudeći, Anđela je primetila poglede Maje i Zvezdana, a kako će reagovati kada se probudi, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.