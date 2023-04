Imala je sreće!

Pevačica Lepa Lukić u kazinu 2004. godine izgubila je toliko novca da je mogla da bankrotira. Naime, ona je otkrila da je tada shvatila da zbog kocke može da upadne u velike probleme.

- Sećam se da sam 2004, u jednom kazinu u Crnoj Gori, tačnije kod Svetog Stefana, prokockala toliko para da sam se automatski „izlečila“ od tog poroka! Nisam nikad pričala o tome, ali, srećom, nisam bankrotirala. To je bilo u vreme kad sam u Crnoj Gori imala zakazane nastupe, bila je letnja sezona. Odvojila sam novac samo za to, tako da nisam ostala skroz švorc, ali moglo je da bude veselo - ispričala je Lepa Lukić.

- Još jedna koleginica je bila sa mnom te večeri u kazinu, jedna za koju niko nikada ne bi rekao da se kockala. Ona je samo ušla da okuša sreću i imala ju je jer je to ona početnička. Ja sam pukla dosta novca, ali sam dosta i vraćala kako je partija tekla. Međutim, izašle smo posle sat i po, nisam bila bankrot, ali sam bila na ivici - kaže ona.

- Volim da zaigram, ali se inače bojim kocke. I sad odem u kazino malo da pustim ventil. Niti se drogiram, niti pušim, niti pijem. Zar treba da sedim u četiri zida? E neću! Ja se ovako podmlađujem. Nisam raspikuća kao neki. Šta ste se okomili na mene?! Izgubi se, ali se i dobije. Igram blekdžek. Ne idem u kazino da bih nekog izvaćarila. Ako imam sreće, dobijem, a ako vidim da nemam, prekidam - rekla je pevačica.

Lepa kaže da nije odlazila u kazino dok je trajala epidemija koronavirusa, a sve da bi se zaštitila od zaraze.

- Ljudi ponekad misle da ja spavam u kazinu, a nisam izlazila za vreme korone 60 dana. Nisam htela da se zarazim, svi znaju koliko sam se dobro čuvala. Ipak sam u godinama. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem da ne spavam. Za moje pare ja mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju kao da radim ne znam šta! Znam kakve troškove imam, na šta smem da trošim, a na šta ne - rekla je ona za Republiku.

Autor: M.K.