EMINA JAHOVIĆ NEPREPOZNATLJIVA! Evo u kom izdanju je pevačica čestitala BAJRAM! Niko je ne prepoznaje! (FOTO)

Emina je islamske veroispovesti i uvek je to ponosno isticala

Emina Jahović godinama vai za jednu od najlepših pevačica na javnoj sceni, a od kako se razvela od Mustafe Sandala spekuliše se da nikada bolje nije izgledala.

Posvećena je svojoj porodici i sinovima od kojih se uvek nerado odvaja i to samo kada poslovne obaveze to nalažu, a opšte je poznato da je neko ko poštuje svoju veru i Boga.Emina je islamske veroispovesti i uvek je to ponosno isticala, a sada je javno čestitala jedan od najvećih praznika i to na potpuno drugačiji način.

Pevačica se pokrila i stavila hidžab što od nje publika ali ni pratioci nisu navikli te je njena fotografija izazvala dosta pažnje.S obzirom da se Emina bavi javnim poslom i da poštuje veru na svoj način, ovaj stajling je, pretpostavlja se bio samo za potrebe slikanja ali i poštovanja jednog od najvećih islamskih praznika.

Autor: M.K.