Nipošto ne želi da njegova ćerka postane kao Anđela Đuričić!

Zvezdan Slavnić je posle višesatne drame sa Anđelom Đuričić stavio tačku na njihovu vezu, posle čega je završio u krevetu Maje Marinković, sa kojom je bio intiman. Na delu ih je zatekla upravo Anđela, nakon čega je došlo do suočavanja i ogromnog haosa na imanju, o čemu od juče bruje apsolutno svi domaći mediji, ali i cela Bela kuća.

Sada se tim povodom za Pink.rs oglasio Majin otac Radomir Taki Marinković, koji nije štedeo Anđelu, a kako je istakao vezu svoje ćerke sa Slavnićem ne podržava.

- Ne mogu da podržim Maju u tome. Nisam za njenu vezu sa Zvezdanom. Nemam ja ništa protiv njega lično, on nije loš čovek. Svaka njemu čast kao drugaru, on nije ništa rekao loše za Maju. Između Maje i Zvezdana je samo zatvoren prostor, sa njene strane. Mislim da se nije zaljubila iskreno, dok on jeste. Neće ona dugo sa njim opstati, nemaju budućnost napolju. Maja voli te ludake kao što je Zvezdan... Mislim ne ludake, nego te neke krimi likove, koji su bili na robiji, istetovirane. To nju radi, ne privlače je normalni. Ja sam tu nemoćan - rekao je Taki za Pink.rs i dodao:

- On je zaljubljen od početka u Maju, Anđelu nikad nije ni voleo. Ne možeš ti kada voliš nekoga da ga tako tretiraš bez poštovanja kao on Anđelu. Ne bih da moja ćerka postane omražena kao Anđela, da svi brišu patos sa njom, daleko bilo! - poručio je Majin otac.

Autor: M.K.