Bez dlake na jeziku!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' bez dlake na jeziku komentarisao je ljubavni trougao o kojem bruji cela Bela kuća. U tom ljubavnom trouglu pored njegove ćerke Maje Marinković nalaze se i Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić, a on nije štedeo reči kada je pričao o aferi svoje ćerke sa Slavnićem.

On se na početku osvrnuo na gala proslavu svog rođendana koji je pre nekoliko dana organizovao u jednom prestoničkom hotelu.

- Tri dana smo slavili rođendan. Rođendan je koštao 5.000 evra. Toliko sam podigao iz banke. Sada spremam Majin rođendan, videćemo koliko će to koštati. Što se tiče žena na rođendanu, to su sve bile moje drugarice koje su došle da me ispoštuju. O mom privatnom životu ne bih da pričam. Bilo je lepo, ja sam bio u crvenom na radost. Bilo je mnogo pripadnika sedme sile. Bili smo do ranih jutarnjih časova tu. Ko god da je doneo poklon, doneo je od srca. Svi pokloni su mi dragi - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na Majinu aferu sa Zvezdanom i ljubavni trougao o kojem bruje svi.

- Što se Maje tiče, ona je opasan rijaliti igrač. Sada je tamo kao cirkus, imaš klovnova, majmuna, svega... Ja tu vezu ne podržavam. Videli smo šta je sve Ana proživela sa Zvezdanom, nije bilo u redu ni sa Anđelom.. Ja njega znam odranije, još pre onoga što mu se desilo , znamo se iz diskoteek. Veliki pozdrav za Moku Slanića, on je jedna velika legenda. Plašim se da Zvezdan i Maja tamo ne naprave neko čudo. Ipak znamo kakva je Maja, Zvezdan zna da igra igru., On sada više igra igru nego što je zaljubljen. Mislimd a Anđelu nikad nije ni voleo. Tamo su meni svi oni kontradiktorni - rekao je Majin otac, pa dodao:

- Meni se ne dopada kako se Zvezdan tamo ophodi prema curama. Plašim se jer sada dolazi lepo vreme, pa kad Maja počne da iznosi kupaće kostime, neće biti dobro. Maja sve vreme kaže da će da se druži sa Zvezdanom. Videćemo šta će da se izrodi iz te ljubavi. Šta je tu je. Ja uvek glasam za ljubav. Ne podržavam nikakav vid nasilja. To što je Anđela radila nije za gledati, ali šta je zaslužila, to je i dobila. Nije lako njenim roditeljima. Ana je podržavala Maju, sad joj je okrenula leđa, ne može ona da podnese da bilo koja bude sa Zvezdanom. Misim da je ona želela da se Maja umeša da lakše dođe do Zvezdana i mislim da će Ana i Zvezdan na kraju zajedno odande izaći. Maja ih pali, ona je osigurač - poručio je Taki.

Autor: M.K.