TRAŽIM NEKOGA KOME ĆU DA BUDEM MAMA: Sanja Vučić otkrila detalje o vezama, ali i o aktuelnom dečku, evo kakav je prema njoj!

Šokirala sve jednom izjavom!

Sanja Vučić, pevačica i bivša članica grupe "Hurricane" pričala je i o svom partneru, sa kojim se retko pojavljuje u javnosti.

Već sa tri-četiri godine kod Sanje se video talenat za muziku koji je kasnije potvrdio i njen učitelj muzičar, ali je to prepoznala i njena mama koja se takođe bavi muzikom, baš kao i otac koji je muzičar, ali koji nisu forsirali da se ona time bavi. O tome kada je počela da nosi štikle i kako je volela da obuje i nešto iz mamine kolekcije priča Sanja koja nas je predstavljala na Evroviziji 2016. godine, ali i 2021. kao članica grupe "Hurricane" koja otkriva i da je danas promenila imidž te odlučila da bude "zakopčana".

- To je moja odluka. Kada smo bile u grupi dešavalo se da smo atraktivno obučene, ali to je sada moj izbor. Mislim da mi je bilo previše svega i želim sad da imam malo period da sakrijem figuru - kaže iskreno Sanja i dodaje:

- Što se tiče hrane malo sam se opustila, malo sam se ugojila u poslednje vreme. Htela sam da promenim malo imidž i da počnem da snimam ozbiljnije pesme, i kako vreme bude odmicalo da tako i ja malo budem ozbiljnija.

Sanja se tokom emisije prisetila i detinjstva koje je provela u Kruševcu, te istakla da je u kontaktu sa mnogim ljudima iz rodnog grada iako danas nema mnogo vremena, ali se kaže nada da ne misle da se uzvezdila već da posao kojim se bavi zahteva mnogo vremena.

- Dešavalo se naravno zbog obaveza da nisam uspevala da održim baš blizak kontakt sa sim ljudima sa kojima sam se družila što mi je iznimno žao, iskreno, ali to ne znači da ja njih manje volim ili da se ne sećam naših momeanata i trenutaka. Iskreno se nadam da oni ne misle da sam se ja uzvezdila, digla nos ili nešto slično samo stvarno obiman je ovaj posao i teško je uskladiti obaveze i privatan život i prijateljstva i drugarstva, ali sigurna sam da nikoga od njih nisam izgubila i da se oni svi mene sećaju ne sa tugom i setom već sa osmehom na licu - kaže Sanja.

Iskreno je pričala i o odrastanju sa mamom koja nijednog trenutka nije dopustila da se oseti nedostatak očeve figure, kao i o tome da je jedan period živela sama, ali da sada ponovo živi sa mamom koja joj je velika podrška.

Sanja o porodici ne voli mnogo te nije želela da komentariše da li je dete razvedenih roditelja, ali je otvoreno u razgovoru sa psihologom pričala o tome da devojčice koje odrastaju sa majkom imaju tendenciju da biraju starije muškarce što kod nje nije slučaj.

- Kod mene to nije slučaj. Imam neke teorije o tome, baš mislim da je zato što sam imala majku kao jaku figuru, gde sam nju posmatarla i kao očinsku i kao majčinsku figuru, ja imam potrebu da imitiram njeno ponašanje i onda svima glumim mamu. To je bio slučaj i u grupi, ja sam bila ta koja je bila kao najodgovornija iako nisam previše nešto sama sa sobom ali kada je reč o tome da moram da iskontrolišem neku situaciju ja ću da se postavim kao glavna i tako je i u vezama, ja tražim nekoga kome ću ja da budem mama: "A ne znaš to srce slatko, pa kako ne znaš..." - objašnjava kroz smeh pevačica i dodaje:

- Ali, na primer, u vezi u kojoj sam sada iako je mlađi od mene, te uloge su malo drugačije - kaže Sanja koja nije želela da otkrije i koliko je partner mlađi od nje.

- Sada nekako nemam prostora za to moje što inače radim. Verovatno ću sa godinama to naučiti. Do sada nisam bila u vezi sa starijim muškarcima pa ne mogu da napravim paralelu između mlađih i starijih partnera - istakla je Sanja.

Sanja je tokom emisije otkrila da je empatična da ume da zaplače kao kiša, ali i da u poslednje vreme nema razloga da plače kada je ljubav u pitanju.

- Okej sam skoro godinu dana, sad će godinu još malo - sa osmehom kaže Sanja, na šta se Vesna Dedić nadovezala pitanjima gde ga je upoznala, šta je prvo primetila, šta je nosio...

- Osmeh sam prvo primetila, a nosio je crnu majicu - zaljubljeno kaže Sanja, a na pitanje koje boje oči ima, plave ili crne odgovara sa osmehom:

- Braon, plave nikada u životu. Žao mi je momci.

Kratka ili duža kosa?

- Ćelav - kaže Sanja, na šta Vesna dodaje: "Ali nije opasan".

- Nije opasan. Ume da bude nežan.

Autor: M.K.