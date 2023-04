OPUSTILA SE LEPA DŽEJLA! Uvek je zakopčana do grla, a sada je šokirala SEKSI IZDANJEM! Ramovićeva izgmela u miniću, tu je i dekolte, snimci se šire mrežama (VIDEO)

U ovakvom je izdanju do sada nismo viđali!

Džejla Ramović, pobednica "Zvezda Granda", komplimente na račun svog pevanja, ponašanja u javnosti, izgleda i vaspitanja dobija na svakom koraku. Publiku je lako kupila zahvaljujući vanserijskom muzičkom talentu, ali i prefinjenošću kojom zrači - nikada nije igrala na kartu provokacije, već je za svoja javna pojavljivanja uvek birala svedene odevne kombinacije, a sada je napravila presedan i ponovo pobrala mnoštvo pohvala.

Džejla se na nastupu na jednom splavu u Smederevu pojavila u kratkoj crnoj top haljini, koja je savršeno istakla njenu figuru i duge, vitke noge. Iako je haljina sasvim pristojna i primerena, čini se da je ovo jedno od "smelijih" i seksepilnijih izdanja Džejle, zbog čega je i privuklo toliku pažnju na mrežama, te nisu izostali komentari.

"Iju, Džejla, jesi li to ti?", "Evo je, ponovo pokazuje da možeš imati i dekoltiranu haljinu, a ipak ostati gospođica", "Devojka je pre svega poznata po vrhunskom pevanju, a to što je prelepa je uvek samo bio dodatak, sad vidim i da je prezgodna, a to treba i pokazati", nizali su se komentari na Tviteru.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: D.T.