Tom prilikom govorio je o bolnom gubitku oca, kao i o svađi i pomirenju sa Sekom Aleksić, o čemu su ranije brujali mediji!

Kako je Pink.rs prvi izvestio, stilista i modni kreator Saša Vidić preminuo je danas u 52. godini u KBC "Bežanijska kosa" u Beogradu. Protekle noći ga je dvoje članova porodice zateklo u besvesnom stanju u stanu, nakon čega je hitno dovezen u KBC "Bežanijska kosa". Primljen je u izuzetno teškom, opštem zdravstvenom stanju, a doktori kažu da mu "nije bilo spasa".

On se pre 11 meseci pojavio na promociji novog albuma Svetlane Seke Aleksić, a on je prvi put u javnosti nakon očeve smrti. Međutim, ovo je ujedno bilo i njegovo poslednje medijsko pojavljivanje! Tom prilikom, on se osvrnuo na svađu sa Sekom po kojoj su brujali svi mediji, njihov trenutni odnos, kao i na svoje neprijatelje na estradi. Ovo je ujedno bio Sašin poslednji intervju za Pink.rs, nakon čega se potpuno povukao u sebe, a ni na javnim događajima ga nismo mogli videti.

- Sve mi je dosadilo. Svega mi je dosta bilo. Prijala mi je ta neka medijska ćutnja. Osećam se lepše... Najvažniji mi je moj Mateo (pas) - rekao je Saša Vidić za Pink.rs i progovorio o navodnoj svađi i odnosu sa Sekom.

- Pojavio sam se večeras da demantujem da nisam u dobrim odnosima sa Sekom. Pokušavaju da nas posvađaju na sve načine... Ipak sam ja nju napravio, ona je meni dala svoje poverenje. Ona je prva velika pevačica na kojoj sam od temelja radio. Primetio sam da je malo smršala. Ja nemam neprijatelje, jer ih izmišljam, već imam dobru mrežu da mi kažu ko je šta rekao i onda ti ja lepo odgovorim - poručio je Vidić i istakao da mu se veoma dopada Sekin novi projekat.

Vidićev poslednji intervju za Pink.rs i ujedno poslednje obraćanje medijima pogledajte u nastavku:

Inače, povodom Vidićeve tragične smrti oglasila se i Seka Aleksić, a šta je imala da kaže pogledajte na linku u nastavku:

Autor: M.K.