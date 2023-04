'DŽUKAČKI JE TO ŠTO RADI' Miloš Bojanić za Pink.rs o ratu sina Mikice i Zvezdana Slavnića, evo šta kaže o haosu u Zadruzi

Iako se druže i podržavaju od samog početka "Zadruge", Zvezdan Slavnić i Mikica Bojanić zaratili su pre nekoliko dana zbog pevačevih komentara na račun postupaka sina čuvenog košarkaša Moke Slavnića.

U "Zadruzi" ne prestaje da se komentariše način na koji je Zvezdan ostavio ljubavnicu Anđelu Đuričić, zbog koje je prethodno ostavio suprugu Anu Ćurčić, i upustio se u seksualnu aferu s Majom Marinković. Njega je povredilo kada je Mikica, njegov prijatelj, rekao da je džukački to što je uradio, zbog čega se smrtno uvredio i nazvao ga folirantom, a nakon višesatnog haosa i razgovora dvojice prijatelja sukob su izgladili.

Tim povodom pozvali smo pevača narodne muzike i bivšeg učesnika rijalitija Miloša Bojanića, Mikičinog oca, koji je zauzeo sinovljevu stranu.

- Mikica je po ko zna koji put pokazao da je realan i pošten. On je kao prijatelj podržao onda Zvezdanov postupak, želju, ali je osudio ponašanje kada je Ana u pitanju, to je ljudski... Bio je tu potpuno ispravan, to zna cela nacija. Osudio je to, ali je osudio i ipak je ostao i dalje uz njega - počeo je priču Miloš, a potom nastavio:

Verovao je da su se Anđela i Zvezdan zaljubili, nije to prvi slučaj u životu da se dogodi ljudima ljubav, to je to. Prihvatio je to kao tako. Sada je Mikica shvatio da to nije to. Kada je rekao da je to džukački, mislio je na Zvezdanove postupke. Poštujem drugarstvo njihovo, tu sam za slogu, ljubav, druženje, sve, ali ukupno njegovi postupci su kompletno džukački, ako sve uzmemo u obzir, oba slučaja. Preživeo sam život, vrlo dobro znam šta pričam i možda nisam u pravu, ali to je moje mišljenje - rekao je Bojanić i zaključio:

Zvezdan kaže da nema ništa protiv komentara, ali on kao ne bi tako drugu rekao... Napad je najbolja odbrana. Taj izraz džukački mogao je biti i kultivisaniji, ali to je termin mladih, tako se Mikica izrazio. Moj sin je objasnio to na svoj način, ali suština je ista. Vidim da su oni to izgladili, on Mikicu stvarno gotivi.

