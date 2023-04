TRUDNA Tamara Milutinović se TAJNO UDALA za fudbalera! Zavirite na njihovo BAJKOVITO VENČANJE! Pevačica zablistala u VENČANICI! (FOTO)

Pevačica Tamara Milutinović je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" fudbaleru Darku Jevtiću, a oni su napravila venčanje daleko od očiju javnosti i to baš na njen rođendan.

Ona je napravila svadbu u Novom Sadu, gde se održalo građansko venčanje, a proslavu su napravili na salašu.

Trudna pevačica je zablistala u raskošnoj venčanici, a prve fotografije su isplivale na mrežama. Pevačica Andreana Čekić je objavila fotografiju sa novopečenim mladencima i napisala je:

- Neka vam svaki dan bude kao ovaj danas! Volim vas! - napisala je Andreana.

Podsetimo, Tamaru je fudbaler verio u februaru, uoči njegovog rođendana, za koji je Tamara spremila specijalnu žurku. Ona je tom prilikom otkrila da pripremaju venčanje.

- Zakazali smo samo opštinsko venčanje u krugu naše porodice, neću nositi venčanicu, samo neku belu haljinu. Kad budem imala više informacija, tada ću sve otkriti, još ne znam tačno kada će biti. Dogovorili smo se da obavimo opštinsko venčanje, jer ne treba da se čeka duže od godinu dana. Planiramo svadbu, ali još nisam sigurna kada će biti, možda maj, jun sledeće godine - rekla je nedavno pevačica za Kurir i dodala:

- Ja se iskreno nadam da jeste, to sad u današnje vreme i ne može da se garantuje, ali da smo se našli, našli smo se. Da će nekada doći do kraha, ja iskreno ne verujem, a ne veruje ni on jer ne bismo se ni uzimali da mislimo tako. Želimo veliku porodicu i mislim da ćemo zajedno prevazići svaki težak korak - istakla je pevačica, koja će kroz nekoliko meseci postati majka.

Autor: M.K.