SVI DETALJI TAJNOG VENČANJA TAMARE MILUTINOVIĆ: Pevačica uzela fudbalerovo PREZIME, a onda su otkrili POL BEBE! Nastao OPŠTI HAOS! (VIDEO)

Njih dvoje su organizovali proslavu povodom venčanja na jednom salašu gde su okupili svoje prijatelje i porodicu.

Pevačica Tamara Milutinović i fudbaler Darko Jevtić izgovorili su sudbonosno "da" i Novom Sadu, gde je održano građansko venčanje.

Kako je Tamara u drugom stanju, par je na današnji dan otkrio i pol bebe. Naime, iznad mladenca i svatova prošao je helikopter koji je pustio roze dim. Pevačica Aleksandra Mladenović podelila je na svom storiju trenutak kada su okupljene zvanice saznale da Tamara nosi devojčicu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Pevačica je uzela i prezime svog supruga.

- Ja se izvinjavam porodici Milutinović, ali Jevtić - rekla je Tamara matičarki.

Inače, i Milutinovićevoj je danas rođendan, pa su ovaj datum verovatno i odabrali da bude dan njihovog venčanja.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Tamara i Darko sledeće godine napraviće veliku svadbu za brojne prijatelje i kolege uslediti posle porođaja, na proleće ili leto.

- Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - pričala je pevačica.

Autor: M.K.