'BIO SAM U BRAKU SAMO S ANOM, SVE OSTALO SU LIMUNADICE!' Darko Lazić progovorio o TAJNOM venčanju s Katarinom, pa otkrio da li će biti svadbe!

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio pevača Slobu Vasića, Darka Lazića, pevačicu Nadeždu Biljić, bivšeg zadrugara Frana Pujasa i starletu Tijanu Ajfon.

Voditelj je porazgovarao sa Darkom o tajnom opštinskom venčanju sa Katarinom i o tome da li i kada planiraju svadbu.

- Ja se nisam udao, oženio sam se. Nije mi ovo treći brak! Ovo mi je drugi brak, opštinski smo se samo venčali, a ako Bog da biće u avgustu crkveno venčanje i svadba. Ja sam bio u braku s Anom, sve ostalo su bile limunadica. Ne znam zašto ispada da sam zaprosio ako sam kupio samo prsten, nisam kleknuo. Nikada se nisam odljubio. Pre 14 godina smo mi bili u vezi godinu dana, to je bila prava veza. Ja sam prekinuo, nisam hteo da je povredim. Trebala mi je prava osoba pored mene, Katarina se razvela od muža, slučajno smo se sreli - rekao je Darko.

- Po čemu je ona baš ta - pitao je Ognjen.

- Po svemu. Neću da pričam, rećiće: "Ovo si već pričao". Ona me najbolje poznaje od svih. I dan danas mi prebacuje taj raskid. Pravićemo dva dana svadbu, jedan da bude sve kulturica, drugi dan šator, pa ako izdrži drugi dan, to je to - rekao je Lazić.

Autor: N.Ž.