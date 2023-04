Noć koja je promenila sve!

Prošle noći na velelepnomimanju Zadruge, održana je fantastična žurka. Naime, kako je ovonedeljni vođa DJ Tamaris podelila budžete zadrugarima oni su se uputili ka kazinu.

Na veliko oduševljenje svih DJ Neba je puštao najpoznatije hitove današnjice, a onda je u Zadrugu stigla Stanojka Mitrović Ćana koja je atmosferu dovela do usijanja što možete pogledati OVDE!

Zvezdan Slavnić nije krio oduševljenje kada je na bini video pevačicu Ćanu. On i Jovana Tomić Matora su sve vreme igrali i pevali kao nikada do sada, dok je Zvezdan Slavnić nije krio oduševljenje kada je na bini video pevačicu Ćanu. On i Jovana Tomić Matora su sve vreme igrali i pevali kao nikada do sada. zbog jedne pesme pomislila na porodociju i odmah nakon toga zaplakala. OVDE I OVDE pogledajte kako je to izgledalo.

Tokom večeri Zvezdan Slavnić se nije odvajao od Maje Marinković, pa su u više navrata njih dvoje razmenjivali nežnosti na Anđeline oči. OVAKO JE TO IZGLEDALO.

Stanojka Mitrović Ćana nizala je hitove na sinoćnoj žurki u Zadruzi. Tokom izvđenja svoje pesme Blam, blam, Zvezdan Slavnić je priznao da je zaboravio da je bio oženjen pa je zbog toga ušao u vezu sa Anđelom.

Blam, blam, blam, panika me hvata, ja zaboravila da sam udata - pevala je Ćana,

I ja zaboravio da sam oženjen, i govore da se razvodim - pevao je Zvzedan i igrao sve vreme.

OVDE pogledajte kako je to izgledalo.

Slavnić je sve vreme tokom žurke pratio đta Anđela radia sa druge strane uživao u pogledu na Maju Marinković, pa joj je čak i smepu podelio.

Pogledajte OVDE kako je Zvezdan pevao Maji.

Nakon što ju je pesma ''Ciganine ti što sviraš'' emotivno ganula, Anđela Đuričić izjurila je iz diskoteke plačući, a Šarmen Soraja Leoni Altman pokušala je da joj pruži utehu.

Za to vreme u Rajskom vrtu, Boki Simić, Filip Car i Lazar Čolić Zola su molili za zadatak, na šta je Drvo i pristalo i Zola je morao da napiše pesmu kako bi se oprostio od Miljane koja je prošle noći dikvalifikovana iz Zadruge.

Lozar Čolić napisao je pesmu posvećenu Miljani Kulić, po zadatku Drveta mudrosti, a Bojan Boki Simić pokušao je da otpeva na svoj način tekst ove pesme.

Otišla je bivša moja, u zaborav sad, ostao sam ovde sam, nisam više mlad,. Bilo nam je nekad lepo, dok je ljubav bila. Otišla je Milja moja, opet me je ostavila. Nema više moja Milje, ostao je dah, nestao je strah. Sve je ovo bila gorka sudbina, ostala je samo čaša vina. Sve su ljubavi tužna, malo pravih ima. Sve su ljubavi tužne i moja je među njima - glasila je pesma.

OVDE pogledajte kako je Zola to uradio.

Anđela Đuričić pokušala je na sve načine da skrene pažnju Zvezdana Slavnića koji se provodio s novom izabranicom Majom Marinković, te je uvijala kukovima, ali bez preteranog efekta, jer je on bio ozaren gledanjem u Marinkovićevu.

Detaljnije o tome pogledajte OVDE!

Tokom večeri došlo je do razgovora između Maje Marinković i Slađe Lazić o njihovom prijateljstvu gde su jedna drugoj priznale stvari koje im smetaju.

Nenad Lazić Neca i Ana Ćurčić razgovarali su o fazi njenog ''oporavka'', nakon svega što se desili sa Zvezdanom Slavnićem, kao i značaju podrške Ace Bulić, njene prve ljubavi koja njoj i te kako znači.

Nakon žurke Car i Aleks su razgovarali o stvarima koje smetarju jedno drugom u vezi, te je Car tom prilikom priznao koje su mu gtri neostavene želje.

Nakon toga su njih dvoje imali vrelu akciju ispod pokrivaća kao i svakog utorka. Aleks ja Caru pokazala mnogo toga, a nema sumnje da se sve i te kako svidelo.

Ceo odnos Aleks i Cara pogledajte OVDE!

Vrelu akciju su imali i Zvezdan i Maja. Oni su se toliko opustili da su Majini uzdasi odzvanjali izolacijom.

Njihovu akciju pogledajte OVDE!

eSitaucije u Beloj kući se menjaju svakodnevno, a šta će se sve dešavati ostaje nam da ispratimo, zato ostanite uz TV Pink, a sve vesti o dešavanjima u Beloj kući čitajte na portalu Pink.rs

