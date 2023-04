Sve do samog venčanja Tamara i Darko su samo sa najbližima podelili vesti da će postati roditelji, a budući da dugo to neće moći da drže u tajnosti, pala im je na pamet ideja kako da to podele sa svima.

Pevačica Tamara Milutinović nedavno je izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku fudbaleru Darku Jevtiću, a za bajkovito venčanje su izdvojili navodno 30.000 evra.

- Tamara i Darko su obratili pažnju na svaki detalj, a venčanje su dugo planirali jer su želeli da sve bude savršeno. Datum je simboličan, tako da je odluka pala da u jednom danu proslave venčanje, Tamarin rođendan i onaj svakako najlepši deo - otkrivanje pola bebe - rekao je izvor.

- Sve do samog venčanja Tamara i Darko su samo sa najbližima podelili vesti da će postati roditelji, a budući da dugo to neće moći da drže u tajnosti, pala im je na pamet ideja kako da to podele sa svima. U jednom trenutku iznad zvanica je proleteo avion koji je iza sebe ostavio roze trag i tako su svima poručili da čekaju devojčicu - rekao je izvor.

- Međutim, tu nije bio kraj iznenađenjima. Budući da se Tamara udala na svoj rođendan, u jednom trenutku joj je stigla torta s koje je oduvala 30 svećica - rekao je naš izvor, i otkrio da je par samo na dekoraciju i cveće dao nekoliko hiljada evra.

- Budući da su se venčali na salašu, naručili su pergolu, koju su ukrasili cvećem, ispod koje su se zavetovali na večitu ljubav. Osim toga, celo imanje bilo je dekorisano luksuznim lusterima, svežim voćem i sezonskim cvećem. Takođe, na meniju su se našli i razni specijaliteti koji su zadovoljili svačiji ukus - rekao je izvor.

- Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - pričala je pevačica.

Autor: M. K.