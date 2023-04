Bez dlake na jeziku!

Poznata pevačica Maja Nikolić gost je emisije ''Pitam za druga'', a na samom početku emisije osvrnula se na aktuelne teme povodom kojih je ovih dana davala i više nego šokantne izjave. Naime, u medijima bukti rat između njene koleginice Goca Tržen i nje, a sukob pevačica datira odranije.

Maja je najpre ponovo potkačila kolege zbog kreatora Saše Vidića, a onda je opet sočno osolila po Goci ističući da ona ne može ni mikrofon da joj drži, kao ni da joj bude prateći vokal, budući da nije pevačica njenog ranga.

- To mi je jako zasmetalo. Ja jesam bila u dobrim odnosima s njim, izlazili smo jedno vreme zajedno. Na estradi se jasno zna sve. Ne treba pričati javno o tome, nego treba pomoći, odvesti na kliniku za odvikavanje od zavisnosti. Toliko izjava od pevačica i kolega. Svi znamo koliko su ga mrzeli, ja sam jedina osoba koju Saša nije pljuvao, jer nisam licemerna i dvolična - otkriva pevačica, a onda je osula rafalnu paljbu po Goci Tržan i njenoj poslednjoj izjavi o Maji u medijima.

- Goca je izašla iz naftalina, ne znam kako se za mene uhvatila. Bile smo uvek na: ''Zdravo, zdravo''. Ta njena izjava je neka stara izjava, ona je to ranije izjavljivala. Ja njene izjave ne shvatam ozbiljno. Ona nije meni ravna i ne mogu da komentarišem nekoga ko peva u falšu! l ne bi mogla ni da mi bude prateći vokal, ni da mi drži mikrofon. Goca je zabavljač i zvezda u pokušaju. Bila je zvezda dok je postojao Tap 011. Naš konflikt datira od Pinkovih zvezdica kada je dete otpevalo moju pesmu ''Odlazi'', a Goca je rekla detetu da ne treba da peva moje pesme, jer su bezveze i nisu za to takmičenje. Ona je jedna baba devojka, zavidna i ljubomorna. Ne možeš nakon toliko nagrada da kažeš da ta pesma nije za takmičenje. Njene pesme imaju dva tona raspona. I to je to. Ja volim sve moje koleginice, meni je ona jako zabavna ličnost, ali ona nije merodavna da komentariše moj uspeh i moje nagrade... - poručila je Maja, a onda otkrila da li bi hipotetički ušla u VIP izdanje rijalitija Zadruga.

- Ja bih ušla u Zadrugu, a Goca ne može, nije mentalno jaka. Ona može samo preko novina da komentariše. Da treba da dođe ovde u emisju i da se suoči sa mnom, ne bi mogla. Najviše volim da pričam o osobama koje su pored mene, tako da neka slobodno dođe u studio i neka sedne pored mene - rekla je Maja vidno besna!

U nastavku pogledajte detaljnije:

