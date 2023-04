OVO JE PRVI MUŽ SUZANE MANČIĆ ZBOG KOG JE PROLAZILA KROZ PAKAO! Maltretirao ju je, ponižavao i vređao, a onda joj je PREKIPELO! (FOTO)

Prvi muž Suzane Mančić bio je član nekada vrlo popularnog benda “Sedmorica mladih”.

I pored brojnih spekulacija o nesuglasicama kao i čestoj fizičkoj udaljenosti, sa svojim izabranikom, grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, popularna loto devojka godinama uspešno održava skladnu i harmoničnu zajednicu na kojoj joj mnogi mogu pozavideti, a da prvi muž Suzane Mančić nije tako blagonaklon bio prema njoj, u više navrata voditeljka je i sama isticala.

Upravo iz tog razloga ona se nerado seća svog prvog braka sa biznismenom Nebojšom Kunićem, sa kojim je kao neraskidiva spona vežu ćerke Natalija i Teodora.Prvi muž Suzane Mančić bio je član nekada vrlo popularnog benda “Sedmorica mladih” , a nakon dugog prijateljstva među njima se rodila ljubav koja je krunisana brakom 1989. godine.

Tadašnjoj velikoj sreći svedoči jedina fotografija sa njihovog venčanja koja je osvanula na naslovnici jednog tadašnjeg magazina, u novogodišnjem izdanju.Mladoženja je nosio klasično elegantno odelo u beloj boji dok je Suzana blistala sa širokim osmehom u raskošnoj venčanici izuzetno modernoj u to vreme, ne sluteći da će nakon nekoliko godina sve ono o čemu je maštala sa Nebojšom pasti u vodu.

Tada jedna od najatraktivnijih žena na našim prostorima, iako je mnogima bila neostvarena želja i tiha patnja, zarad bračne sreće svoj život je potpuno preokrenula i posvetila se porodici, međutim ni to nije bilo dovoljno da zajednica opstane te je došlo do razvoda nakon osam godina braka. Kako on izgleda, pogledajte klikom OVDE!

- Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane - izjavila je jednom prilikom i otkrila da ju je prvi suprug omalovažavao, govoreći da je niko ne bi hteo, da se za njega nije udala. Tada se, kako kaže borila sa depresijom i velikom bitkom za samopouzdanje.

Ipak, imala je Suzana Mančić sreće da ponovo spozna ljubav koja ju je "naterala" da pred oltar ponovo stane 2018. godine. Skoro pa dve decenije sa Simicom živi bajku i uživa u pažnji kakvu uostalom i zaslužuje.

Autor: M.K.