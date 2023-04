DŽEHVA NA METI ŽESTOKIH PROZIVKI! Poručili joj da treba da otvori stranicu za odrasle, a u sve se umešao i mladi glumac! (FOTO)

Prešla sve granice?!

Pevačica Teodora Džehverović nalazi se na Sejšelima, odakle se non-stop javlja pratiocima na društvenim mrežama.

Teodora se već danima slika provokativno za društvene mreže, a jednom prilikom je pozirala pored bazena u potpuno providnoj haljini, pa se video veš koji nosi.

Kada je ugledao njene provokativne fotografije, glumac Pavle Mensur ih je odmah komentarisao.

- Ok - napisao je Mensur, na čega mu je Teodora uzvratila emodžijem u obliku knjige.

Međutim, neko od Teodorinih pratilaca ju je javno potkačio i prozvao da otvori stranicu za odrasle "Only fans".

- Otvor onlyfans, pomozi nama i sebi - napisao je neko komentar, na šta je Teodora odgovorila:

- O tome razmišljam danima, ne znam šta da radim - istakla je pevačica.

Podsetimo, nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotka na kojoj je Teodora Džehverović potpuno naga, pevačica se oglasila i otkrila da slika na kojoj je gola nije originalna, već da je u pitanju fotomontaža.Njena majka, bivša učesnica "Zadruge" Gordana Džehverović, besna je zbog skandala u koji je umešana njena naslednica.

- Naga nije ona, ona to sebi ne bi dozvolila, znate svi iz kakve je ona porodice. I to da dozvoli sebi u 25. godini... Ljudi pakuju svašta, oponašaju njen glas, da ih ne vidim pomislila bih da je to moja Teodora - rekla nam je, aludirajući na nedavni Teodorin skandal sa intimnim snimkom.

- Nema šanse da ikad isplivaju njene gole fotke! Nije klinka. Ima ljudi koji se time bave, ti hejteri, kako čovek može biti tako zao da tako nešto radi - kazala nam je mama Džehva, a više detalja pronaći ćete u videu koji je u okviru teksta.

Da podsetimo, nedavno je u medijima objavljena vest kako pevačicu Teodoru Džehverović navodno ucenjuju intimnim snimkom, a na društvenim mrežama kruži audio snimak intimnih odnosa.Najpre je na TikToku osvanuo audio snimak na kom se navodi da se čuje glas popularne pevačice tokom intimnih odnosa.

"Ko je gledao Zadrugu od početka do kraja zna da je ovo 1000% Teodorin glas", "ijuu, ovo je stvarno ona", "sramota"... su samo neki od komentara ispod ovog video snimka na TikToku.

Autor: M.K.