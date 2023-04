KONAČNO GA POKAZALA! Lidija Vukićević ima novog DEČKA! Po prvi put usnimljeni NA JAVNOM MESTU, a EVO KAKO SU SE ODALI! (FOTO)

Voli mlađe!

Već neko vreme šira javnost upoznata je sa informacijom da je Lidija Vukićević ludo zaljubljena u zgodnog slikara, rodom sa naših prostora a sa stalnom adresom u Italiji.

Od prve informacija dospele do medija a o novoj etapi emotivnog života glumice, spekuliše se čime ju je to muškarac godište njenih sinova Andreja i Davida osvojio, a sada smo dobili i odgovor na to.

Dečko Lidije Vukićević osvanuo je, naime, na glumičinom profilu, što je prvi put za godinu i po dana veze, a tom prilikom čitava javnost mogla se uveriti u to koje su to posebne osobine koje poseduje, da li je stvarno toliko šarmantan, a potom i je li dramskoj umetnici posvećen koliko se pretpostavlja.

Momak koji se na Instagramu potpisuje sa b.s0111 iliti Shegmanovikj Blazhe i smatra se da je dečko Lidije Vukićević obožava glumicu i tepa joj moje srce.

Navodno, on je zbog nje pre par dana doputovao u Srbiju, da bi potom zajedno posetili kafanu i ludo se proveli, čemu svedoče pomenuti snimci i fotografije.

Dečko Lidije Vukićević uživao je u svakom trenu provedenom sa glumicom a u jednom momentu oboje su uglas zapevali pesmu Mitra Mirića " Ne može nam niko ništa" čime se veruje da su poslali poruku da njihovoj ljubavi niko ne može ništa.

Autor: Pink.rs