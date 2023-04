U BREGINOM DOMU SE POŠTUJU ČAK TRI RELIGIJE! Muzičar otvoreno o običajima i mešovitim verama svoje dece!

Izvor: Blic, Hello, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović | |

Goran Bregović oženio je jednu od tada najlepših Jugoslovenki, Dženanu, te je jednom prilikom govorio o veri i poštovanju religije u svom domu.

Goran Bregović je istakao da se u njegovom domu obeležavaju i muslimanski i hrišćanski praznici, pa istakao da je njegova srednja ćerka poštuje budizam.

- Moja deca, kada su bila mala, u vreme Bajrama bili muslimani, jer su se tada dobijali pokloni, a za vreme Božića i Uskrsa su bili hrišćani, jer su i tada poklone dobijali. Sada više ne znam šta slave. Mislim da je samo srednja budista. To mi, naravno, ne smeta. Moja deca će biti Francuzi, mada vole dolaziti u naše krajeve i imaju prijateljice ovde, a za suprugu i mene je kasno. Nas dvoje ćemo uvek biti naši. Lečeni naši. Teško je u životu od toga se izlečiti - rekao je pre nekoliko godina Bregović, prenosi "Hello".

Brega je istakao da poštuje izbore svoje dece, pa se prisetio kako su praznici izgledali u njegovom detinjstvu:

- Vi treba da omogućiti deci da imaju slobodu izbora, kada biraju da budu svesni šta biraju. Ostavljam im slobodu hoće li će biti religiozne ili ne. Moj otac i mati su bili komunisti, tako da se u mom domu nisu slavili verski praznici, ali iznad mene je živeo pravoslavni pop, tako da sam uvek imao jaja za Vaskrs. Istovremeno sam bio u takvom komšiluku da sam za Bajram uvek slao kompijana kurban, to je meso od ovna koji se kolje za Bajram. Tako da sam tog dana dobijao kurban. Bez obzira na to što sam bio u jednoj takvoj kući, Bog mi je redovno slao signale - istakao je on tada.

