Kako tvrdi, glavna zvezda sitkoma imala je u to vreme velikih problema sa narkoticima.

Ona je neko ko je svoje mesto pod suncem našao u Americi, a mnogi kažu i da da je ostvarila američki san. Rođena je u Beogradu, a sa 16 godina se sa porodicom uputila u beli svet gde je postala glumica. Malo je poznato da je njena tetka čuvena glumica Seka Sablić.U emisiji realna prića na Kurir TV otrkila ja kako je tekao njen put do uspeha,a ona je Ana Stojanović poznatija kao Ana Alexander.

Ana je imala priliku da zaigra u čuvenom popularnom sitkomu "Dva i po muškarca" gde je snimala rame uz rame sa kontroverznim Čarlijem Šinom.

- Uloga u toj seriji mi je bila prvi posao na televiziji u americi. Uradila sam audiciju za jednu ulogu, a onda sam dobila neku potponu drugačiju. Moram da kažem da mi je to jedna od najmanje interesantnh uloga - kaže Ana.

Kako tvrdi, glavna zvezda sitkoma imala je u to vreme velikih problema sa narkoticima:

- To je bio period kada se Čarli Šin zaista puno drogirao i to je imalo svojih posledica. Taj set je bio nekako jako tužan i veoma tih iako je to bio sitkom. Samo jedan dan se sitkom snima pred živom publikom, a ostatak se snima bez nje. Oni samo montiraju snimke tog smeha. On je bio fin, ali je bio kao polumrtav. To je bilo vrlo interesantno. Kad smo na sceni on je bio probuđen, kao da mu nije ništa, savršen glumac. Kada završi naglo se i potpuno ugasi i dobije neki beživotni, umorni izraz lica.

Autor: Pink.rs