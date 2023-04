NJIHOVA LJUBAVNA PRIČA! Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj postaju roditelji, a evo kroz šta sve su zajedno prošli!

Pevačica i fudbaler zajedno su tek nešto preko godinu dana, ali su za to vreme mnogo toga zajedno prošli

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj su nedavno proslavili godišnjicu ljubavi, a potom i obradovali mnoge da će u oktobru postati roditelji. Godina iza njih je bila burna, puna lepih trenutaka, a neke stvari su se i nagađale o njima, no, to im nije poremetilo odnos.

Kako je sve počelo Sredinom aprila prošle godine odjeknula je vest da je mlada pevačica u vezi sa slavnim fudbalerom Sevilje, a u tom trenutku su bili već mesec dana zajedno. Kako se navodilo, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, počeli da izlaze zajedno, a onda rešili i da se upuste u vezu.

Porodice su ih odmah prihvatile

Nemanjina porodica je odmah prihvatila Anastasiju, koja je od početka veze sa njim počela često da boravi u Sevilji. Ona se družila sa njegovom majkom Oliverom i sestrom Vanjom, a često je na svom nalogu na Instagramu objavljivala i Dragija Gudelja, Nemanjinog brata, kojeg je veoma zavolela.

Anastasijin rođendan sve spojio

Prošle godine kada je mlada pevačica slavila rođendan, 25. maja, obe porodice su se upoznale i spojile. Tada je nastala fotografija na kojoj su bili Olivera Gudelj, Lidija i Predrag Ocokoljić, Ceca Ražnatović, Vanja Gudelj, Anastasija i Veljko Ražnatović, te Nemanja i Dragi Gudelj.

Gala poklon

Anastasija je od Nemanje kao rođendanski poklon dobila romantičan odmor na Ibici. Kako se navodilo, on je za taj poklon iskeširao čak 12.000 evra.

Iznajmio je vilu sa bazenima, teretanom, poslugom, obezbeđenjem... Ali i fudbalskim terenom, gde će moći da trenira - pričao je tada izvor blizak paru.

Na Ibici im je društvo pravio i poznati reper Mihailo Veruović Vojaž, koji se druži sa braćom Gudelj.

Nevolje u raju Početkom novembra prošle godine odjeknula je vest da Anastasija više nije u dobrim odnosima sa Nemanjinom majkom i sestrom, a dokaz za to je bilo i da su se otpratile sa Instagrama, gde su do tada često objavljivali zajedničke fotografije. Kako se navodio, razlog za to je bio što je Olivera Gudelj bila ta koja je želela da odlučuje šta će porodica raditi u slobodno vreme i da sve kontroliše, a to se Anastasiji nije dopalo. Anastasija nikada javno nije pričala o tome da li postoji sukob, a reklo bi se da ih je vest o prinovi u porodici zbližila.

Provod u Kataru

Anastasija je, dok se održavalo Svetsko prvenstvo u fudbalu, bodrila Nemanju iz prvih redova. Ona je uživala u svemu što je Katar nudio, a provodila se sa ženama i devojkama drugih fudbalera. Tamo su se njih dvoje ipak samo jednom videli.

Pazarila nekretninu

Anastasija je na samom početku ove godine otkrila da je kupila stan u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu. Međutim, u njega će moći da se useli tek za dve do tri godine, s obzirom na to da je u izgradnji. No, kako će pevačica zbog porodice sigurno više boraviti u Sevilji, ovo će im dobro doći kao mesto gde će boraviti kada dođu u Srbiju.

Ceca i Željko u Sevilji

Jedan od najlepših trenutaka za Anastasiju svakako je bio taj kada ju je posetila majka Svetlana Ceca Ražnatović, koja je u Sevilju povela i unuka Željka. Tada je Ceca upoznala i prijatelja Nebojšu Gudelja, što se do tog trenutka nije desilo.Anastasija ih je vodila da obiđu razne znamenitosti, a malom Željku se svakako najviše svideo zoološki vrt.

Prva godišnjica

Dana 30. marta Anastasija i Nemanja proslavili su prvu godišnjicu veze. Ovim povodom, zaljubljeni par je otišao na večeru, te su pozirali na terasi restorana, a ona se pohvalila i velikim buketom cveća koji je dobila.

Čeka papire

Anastasija je, inače, već neko vreme u Sevilji, a razlog za to je što čeka boravišne papire. Ona je propustila i rođenje bratanca Krstana, jer ne sme da izađe iz zemlje, a kako je otkrila, ne zna kada bi papire mogla da dobije.

Stiže beba

Nepunih mesec dana pošto su proslavili godišnjicu, saznalo se da je Anastasija u drugom stanju. Otkriveno je ubrzo i da će Nemanja i ona dobiti ćerku u oktobru, a obe porodice su radosne zbog prinove.

Par planira uskoro da se venča, ali ovog puta će obaviti samo građansko venčanje, dok će veliku feštu ostaviti za narednu godinu.

Autor: A. N.