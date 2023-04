Goca i ja kupujemo kozu i idemo na selo, ugojićemo se po 200 kila Zlatu Petrović ljubav ne zanima, evo o čemu sanja

Promenila interesovanja!

Folk pevačica Zlata Petrović otkrila je u jednoj emisiji šta trenutno planira i zašto je ljubav u godinama u kojima jeste uopšte ne zanima.

- Priroda je neke stvari odredila i mi protiv priode ne možemo ništa. Sada u ovim godinama kada je taj klimaks? Ma beži kakva crna ljubav! Mi žene znamo kad to kreće. Nemamo ciklus i to je to. A šta muškarci da rade koji sve to imaju samo što ne znaju? Kao treba da budeš u ljubavi kada si u tom klimakteričnom dobu da bi ga lakše progurao. E pa, ja protiv srca svog i duše ne mogu - bila je direktna pevačica.

Podelila je sa gledaocima svoj san koji planira da ostvari sa svojim koleginicom i veoma bliskom prijateljicom Gocom Božinovskom:

Ja bih sad volela da budem u nekoj baštici, kuhinjici I što kaže moja Goca treba da kupimo kozu! Imamo ujutru sveže mleko, ona ne traži mnogo, samo onu travu da joj počupamo. Imamo našu rakijicu i bre da jedemo da imamo po 200 kila i boli nas uvo. I ostvariće nam se taj san, meni i mojoj Goci.

