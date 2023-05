PRVA FOTOGRAFIJA NATAŠE ŠAVIJE NAKON NAVODA DA JE PRETUČENA! Oglasila se putem društvenih mreža, evo gde se zaista nalazi! (FOTO)

Šok!

U KC Vojvodina noćas oko 1.40 sati primljena je starleta Nataša Šavija (35) sa teškim povredama, prelom kostiju lica, saznaju domaći mediji.

Kako ona tvrdi i prenose domaći mediji, nju je pretukao bivši zadrugar Stefan Karić, koji se nije odazivao na naše pozive.

Naime, starleta se oglasila za medije, te je tom prilikom detaljnije opisala kako je sve to izgledalo:

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka - rekla je Šavija za medije, te je potom oglašavanja objavila fotografiju na kojoj se jasno vidi da je zaista na klinici.

Autor: pink.rs