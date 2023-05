ŠAVIJA OTKRIVA NOVE DETALJE HAOSA S KARIĆEM: Sve se desilo kod toaleta, otpali su mi PRAMENOVI i PLJUJEM KRV!

Skandal!

Starletu Natašu Šaviju je, kako tvrdi, pretukao bivši učesnik "Zadruge" Stefan Karić za kojim policija intenzivno traga.

Policija intenzivno traga za Stefanom Karićem koji je osumnjičen da je sinoć u etno selu Vrdnička kula napao Natašu Šaviju i naneo joj teške telesne povrede a zatim pobegao sa mesta gde se dogodio incident - kratko je rekao sagovornik "Blica" blizak istrazi.

On napominje da bi operativnim radom trebalo brzo da bude lociran i priveden, a o čitavom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo.

Nataša Šavija se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi, odakle se oglasila i otkrila detalje incidenta koji se dogodio u Vrdničkoj kuli.

Sve se desilo kod toaleta, gde nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni da li je u tom momentu tu u blizini bilo obezbeđenja. Dva puta me je tako jako počupao da su mi otpali pramenovi. Ja ne mogu da opišem koja je to snaga, ne znam da li se tako kači s muškarcima. Čovek mrzi žene, on je negativan prema ženama iako deluje kao cica mica. Pogotovo mrzi lepe žene. Bio je jako pijan. Lupio mi je takvu šamarčinu da mi se zamantalo. Tad je krenuo da izlazi napolje, ne mogu da se setim da li me je bacio na pod ili sam sama pala, htela sam da mu vratim, povukla sam ga za majicu, opet me je počupao i udario pesnicom. Zatvorilo mi se oko, ovo je katastrofa, čekam operaciju, još nisu precizno rekli kada će biti - priča Nataša i dodaje da se nakon toga vratila u salu gde se održavalo veselje.

- Vratila sam se se za sto da bi svi videli šta mi se desilo, ali me je obezbeđenje izbacilo. Bio je tu neki čovek, otpratio me je do taksija, ja sam otišla do bolnice i tada došla je policija - prepričava starleta i dodaje da se loše oseća:

- Loše. Pljujem krv i ide mi iz nosa.

Autor: pink.rs