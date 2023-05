''Dobio sam Šavijin broj, ali je neću zvati'' Osman doneo čvrstu odluku, pa otkrio prirodu Stefanovog i Natašinog odnosa

Osman Karić i dalje nema nikakav kontakt sa sinom Stefanom, koji je osumnjičen za zversko prebijanje Nataše Šavije u noći između 30. aprila i 1. maja.

Šavija je bila Karićeva pratilja na jednoj svadbi nakon koje je došlo do prebijanja za koje se sumnjiči bivši učesnik "Zadruge". On se i dalje nije javio policiji koja traga za njim, a kako je Osman za Pink.rs rekao, saznao je da će to učiniti sutra, kada mu se advokat vrati sa odmora.

Na pitanje kakva je priroda odnosa Stefana i Nataše bila, Osman kaže:

Koliko ja znam Stefan i Šavija nisu bili u vezi kako se nagađalo već su samo dobri prijatelji. Nisam se čuo sa sinom, samo posredno preko advokata. Dobio sam broj od Šavije, ali neću zvati da se to ne zloupotrebi. Kao što sam već rekao, sve što znam je da će se Stefan sutra u prisustvu advokata pojaviti u policiji - rekao je Osman danas za Kurir.

Autor: D.T.