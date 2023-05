PRETI MU 5 GODINA ZATVORA, VEĆ IMA DOSIJE! Poznato zbog čega je Karić nosio nanogicu: Hapsili su me ko da sam ubio čoveka...

Policija traga za Stefanom Karićem, koji je osumnjičen za prebijanje Nataše Šavije, koja je usled teških telesnih povreda završila u KC Vojvodine.

Goran Karadarević, Karićev advokat, u izjavi za Alo.rs rekao je da će se Stefan sutra javiti policiji, a da će mu, ukoliko se ispostavi da je kriv za krivično delo koje mu se stavlja na teret, otežavajuća okolnost biti to što je već osuđivan.

- Moguće je da će policija odrediti zadržavanje od 48 sati što je procedura, a onda će biti izveden pred sudiju gde će dati iskaz. Sudija će odrediti da li će se pritvor produžiti ili će se braniti sa slobode. Situacija je ozbiljna jer mu je otežavajuća okolnost što je i ranije osuđivan, a preti mu kazna zatvora od šest meseci do pet godina - rekao advokat.

Karić je, inače, pre osam godina bio osuđen na kaznu kućnog pritvora i nanogicu zbog nedozvoljenog posedovanja oružja.

- Mislim da je smešno da ja govorim o svojim situacijama, pored ovih krivičnih dela. Našli su mi neko oružje u kolima, nisam imao dozvolu za nošenje, pa su me uhvatili- Hapsili su me kao da sam ubio čoveka, krenuo sam kod mog prijatelja... To je bilo pre 6 godina. Šest meseci sam dobio nanogicu - ispričao je Karić pre dve godine.

