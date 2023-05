ŠOK! Drugi dan kako nema ni traga, a ni glasa o Stefanu Kariću, a evo gde se NAVODNO KRIJE!

Nastavak skandala o kojem već dva dana svi bruje!

Bivši zadrugar Stefan Karić navodno je osumnjičen za prebijanje starlete Nataše Šavije koja je usled teških telesnih povreda završila u KC Vojvodine.

Sve se dogodilo na svadbi gde je Karić bio jedan od zvanica, a Šavija njegova pratilja. Nataša se trenutno nalazi u KC Vojvodine, gde čeka operaciju, dok se Karić nalazi u bekstvu.

Bivši zadrugar se trenutno ne oglašava, a kako se navodno saznaje nalazi se kod drugara na Bukulji i sutra planira sam da ode u policiju.

Podsetimo, Nataša Šavija je Karića prijavila za navodno prebijanje i povodom ovog nemilog događaja danas se oglasio njegov otac Osman Karić koji je po svemu sudeći pružio podršku sinu.

On je rekao kako se Stefan i Šavija poznaju jako dugo i da su dobri drugari, kao i da sumnja u istinitost priče da su bili zajedno na istom veselju.

- Stefan uvek ima devojku, ali ne znam koliko je to ozbiljno. I koliko sam čuo nije došao sa Šavijom na svadbu- kazao je on.

Osman tvrdi da će u svakom slučaju biti uz svog sina, ali da ne može da poveruje da je on pretukao starletu:

- Ja i dalje ne znam da li je on to uradio. Znam koliko i vi. Verujte mi da ne znam da je to uradio, ako je uradio stvarno će me iznenaditi. Nije tako vaspitavan, to nije moj Stefan. Ako se to desilo, zaista ne znam koji je razlog za to- kazao je Osman Karić.

