'NE ŽELIM DA GA OSUDIM PRE VREMENA' Osman Karić o sinu Stefanu i prebijanju Šavije: Možda sam ja kriv, svoje komplekse sam lečio preko njega

Osman Karić, otac Stefana Karića, koji je osumnjičen za prebijanje starlete Nataše Šavije, u intervjuu za RED TV pokušao je da nađe objašnjenje za navodni postupak sina jedinca.

Kako je ispričao u emisiji, sa Stefanom i dalje nije u kontaktu.

Možda sam i ja kriv za sve, neke svoje komplekse sam lečio preko njega. Toliko sam ga voleo, da nisam želeo drugo dete. Ne znam, ne želim da ga osudim pre vremena - rekao je Osman za "Red".

Podsećanja radi, Stefan i Šavija su, pišu mediji, zajedno na jednoj svadbi kada je, kako je ispričala starleta, Karić navodno fizički nasrnuo na nju.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka - započela je Šavija za "Blic", pa nastavila:

- On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija - istakla je ona.

