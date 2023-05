OPERISANA NATAŠA ŠAVIJA! Starleta nakon tvrdnji da ju je PRETUKAO Karić otkrila kako se oseća: Jezivo mi je, kao voz da me je pregazio

Starleta Nataša Šavija operisana je u KC Vojvodina gde je primljena 30. aprila sa teškim telesnim povredama.

Operisana Šavija, Kariću određeno zadržavanje od 48 satiOna je zadobila prelom kostiju lica, a kako tvrdi, pretukao ju je bivši zadrugar Stefan Karić, kojem je određeno zatvorsko zadržavanje od 48 sati.

Stefan Karić pojavio se u policiji

- Operisana sam i kao da me voz pregazio, krvarim iz oka. Znači jezivo mi je. Vidim da se dotični javio u policiju. Iskreno, ne mogu da se sastavim. Jedino mi je drago da zločinac nije na slobodi i da će pravda biti zadovoljena. Nisam još videla doktora tako da ne znam kakva je situacija sa okom - rekla je Šavija.

Inače, Stefanov advokat se oglasio nakon što mu je određen pritvor.

- On će biti izveden pred tužiocem. Ostao je zadržan 48 sati. Sutra ili prekosutra biće izveden pred tužioca gde će dati izjavi. Videćemo ishod. Teške telesne povrede su, a ako se dokaže da je kriv, kazna zatvora je od šest meseci do pet godina. On se oseća dobro. spreman je na proces.



Na pitanje zbog čega je Stefan čekao tri dana kako bi se prijavio u policiji, advokat je odgovorio:

- Njemu nije bio uručen nikakav poziv. Bila je raspisana potraga. To policija radi u praksi odmah. Navodi se tamo da je pobegao sa lica mesta, što nije tačno, a sada se javio sa svojim braniocem - dodao je Goran Karadarević.

