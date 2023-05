PREMINUO ČUVENI MUZIČAR NAKON TEŠKE BOLESTI: Zaspao i više se nikad nije probudio - TUGA!

Životna borba Jasmina Stavrosa se završila nakon teške bolesti raka kostiju.

Hrvatski muzičar Jasmin Stavros preminuo je sinoć u Zagrebu u 69. godini života nakon što se poslednjih meseci borio s rakom kostiju, saznaje Jutarnji list, a vest o smrti potvrdio je njegov menadžer.

- Istina je, Jasmin je preminuo juče u 21 sat. Zaspao je. Poslednji je bio na Jordanovcu - rekao je on za tamošnje medije.

Podsetimo, za njegovu životnu bitku saznalo se sredinom marta, kada je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu nalazio se na bolničkom lečenju.

- Krenulo je sve od čira na dvanaestopalačnom. Onda su me operisali u Karlovcu. Nakon toga su me pustili kući, međutim počela su me konstantno boleti leđa. Nisam mogao više ništa. Zatim su me odveli u Vinogradsku, gde su ustanovili da imam rak kostiju - rekao je muzičar nakon što je vest o njegovoj bolesti dospela u javnost.

Nakon Vinogradske, Stavros je prebačen u KBC Rebro, gde je išao na terapije zračenjem. U drugu bolnicu muzičar je prebačen na vlastiti zahtev, ali i po preporuci lekara.

No, stanje se zakomplikovalo, pa je zbog toga prebačen na Jordanovac. Nažalost, bolest je bila jača i omiljeni muzičar ipak je izgubio životnu bitku.

Autor: N.Ž.