OBAVILI POZIV PRED PREDAJU U POLICIJU! Osman otkrio da se čuo sa Stefanom pre nego što mu je određen PRITVOR

Bivši zadrugar Stefan Karić nakon tri dana bekstva javio se u policiju u Sremskoj Mitrovici nakon što ga je Nataša Šavija optužila da ju je krvnički pretukao u noći između 30. aprila i 1. maja.

Stefan je, po njenim tvrdnjama pobegao sa lica mesta, nakon što joj je naneo teške telesne povrede, i policija je sve vreme tragala za njim. Međutim, juče se pojavio sa svojim advokatom ispred MUP-a, gde mu je određen pritvor od 48 sati.

Stefan Karić juče se pojavio u policiji

Njegov otac, Osman Karić isticao je da se tokom Stefanovog bekstva nijednom nije čuo sa njim, a sada je za "Blic" otkrio da je imao poziv sa sinom pre nego što mu je određeno zatvorsko zadržavanje.

Poslednji put kada sam se čuo sa Stefanom bilo je juče dok je bio na putu u Sremsku Mitrovicu da se javi u policiju. Kao što znate, određen mu je pritvor od 48 sati, tako da je sada nemoguće imati bilo kakav kontakt sa njim, čak ni ovlašćeni advokat nema pristup - rekao je Osman i dodao:

- U svrhu daljeg toka istrage ja se za sada neću oglašavati.

Kako je Karićev advokat otkrio, ukoliko se dokaže njegova krivica, preti mu zatvorska kazna od šest meseci do pet godina.

- On će biti izveden pred tužiocem. Ostao je zadržan 48 sati. Sutra ili prekosutra biće izveden pred tužioca gde će dati izjavu. Videćemo ishod. Teške telesne povrede su, a ako se dokaže da je kriv, kazna zatvora je od šest meseci do pet godina. On se oseća dobro. spreman je na proces. Njemu nije bio uručen nikakav poziv. Bila je raspisana potraga. To policija radi u praksi odmah. Navodi se tamo da je pobegao sa lica mesta, što nije tačno, a sada se javio sa svojim braniocem - rekao je advokat Goran Karadarević.

Autor: N.Ž.