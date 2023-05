Maske padaju!

U noći iza nas na velelepnom imanju Zadruge došlo je do mnogih razgovara, ali i sukoba koji su se desili neplanirano.

Na početku večeri došlo je do razgovora Anite Stanojlović i Jovane Tomića Matore. Naime, Anita je sve vreme bila smorena jer Matora nije htela da bude intimna sa njom. Nakon što se Anita osamila i zaplakala, Matora je došla kod nje, kako bi joj stavila do znanja da su njih dve drugarice.

Sanja Gujić i Marko Stefanović već mesecima su u ljubavnoj vezi, koja je propraćena žestokim turbulencijama i brutalnim svađama, u kojima jedni drugom uvek izreknu jako teško reči. Međutim, izgleda da su njih dvoje sve te situacije ostavili iza sebe, pa poslednjih dana plove mirnom lukom i da ispunjavaju poljupcima i nežnostima.

Lazar Čolić Zola već neko vreme flertuje sa Slađom Lazić i daje sve od sebe da je zavede i sa njom pokušava nešto više od prijateljstva. On je tokom noći na sebe obukao trenerku Filipa Cara, koja mu je po svemu sudeći prenela i zavodničke sposobnost, pa je Slađa bila totalno prepuštena u njegovom društvu i uživala u nežnostima koje dobija od njega.

Slađa Lazić i Bilal Brajlović sukobili su se u dvorištu Bele kuće, a ona je počela da mu prebacuje što se druži sa Majom Marinković i ima normalnu komunikaciju, što se njenoj drugarici sigurno neće svideti kad sazna.

Zvezdan Slavnić i Maja Marinković juče ceo dan, ali i celu noć proveli su u sobi za izolaciju, pošto je on izabran za potrčka sa Anom Ćurčić, ali pošto ona nije želela da spava sa njim Maja mu se pridružila.

Njih dvoje su uživali na krevetu i jedno drugo obasipali nežnostima, a iako Zvezdan ne želi da ozvaniči vezu sa Majom svi zadrugari su primetili da ona dobija mnogo više poštovanja i pažnje, nego što je to bio slučaj kad je bio u odnosu sa Anđelom Đuričić.

Slađa Lazić posle rasprave sa Bilalom Brajlovićem posetila je Maju Marinković u sobi za izolaciju, iako je pre samo nekoliko trenutaka njeno ime iskorstila u svađi sa njim, kako bi Brajloviću prebacila što je sa bivšom devojkom u dobrim odnosima, a od nje želi da se distancira.

Nakon toga, Maja je zapevala pesmu "Upali svetlo", po svemu sudeći ona je pevala tu pesmu Filipu Caru koji se nalazio pored nje.

Filip Car posle pevanja Maje Marinković u sobi za izolaciju došao je kod Aleksandre Nikolić, koja je u dnevnoj sobi sedela sa zadrugarkama, i požalio joj se da ne može da spava jer ga bivša devojka prati po Beloj kući i provocira.

Lazar Čolić Zola i Slađa Lazić već izvesno vreme provode zajedno, a između njih dvoje sevaju ljubavne varnice. Zola ne krije da daje ve od sebe da osvoji "Užičku Staniju", što mu je očigledno i pošlo za rukom. Njih dvoje više nisu mogli da suzbijaju emocije koje osećaju, pa su se prepustili jedno drugom, a ostaje da saznamo da li su od ove noći i zvanično u vezi ili će ipak imati drugarsku relaciju.

U sobi za izoaciju došlo je do nesuglasila između Maje Marinković i Zvezdana Slavnića, a ovog puta se on naljuti na nju i odlučio da izađe iz kreveta. Zvezdan je odlučio da obuče jaknu i izađe iz prostorije, a iako je verovarno očekivao da Maja potrči za njim, kao što je za prethodnim momcima, ona to nije uradila, nego je hladne glave legna i pokušala da zaspi.

Zvezdan Slavnić vratio se u sobu za izolaciju kako bi obavio ozbiljan razgovor sa Majom Marinković o njihovom odnosu.

Je l' se praviš da spavaš ili? Ljuta si kao? - pitao je Zvezdan.

Ne, šta je sa tobom Zvezdane? Jako si čudan, imaš neku enegiju.

Zato što je pun mesec. Ja ti se izvinjavam ako sam takav, hoću da pričam sa tobom. Govoriš mi neke stvari koje nisu moj fazon, sad ću da delujem kako treba. Ti meni prijaš u svemu, to mi sad ne treba u životu. Ako budem iz dana u dan više sa tobom teže će mi biti da se oduprem, a ne vidim da možemo da budemo zajedno. Treba da ti kažem da ne budeš pored mene, a prijaš mi - prčao je Slavnić.

Plašiš se nečega? Je l' ti nešto loše radim? Treba da odlučiš - poručila je Marinkovićeva.

Nateraće me situacija i poneću se normalno, ako hoćeš tako. Ja znam da će mi biti sve gore i gore da se odvojim od tebe. Ti mene očigledno nećeš da shvatiš. Kako se ti osećaš? - dodao je on.

Ispašću najviše fer prema osobi prema kojoj najmanje treba da budem fer, prema tebi... U svakom smislu... Ne govor to da li ti zaslužuješ ili ne, tako će da ispadne - govorio je Zvezdan.

Ja sam sve to malo drugačije zaključila - dodala je Maja.

Šta hoćeš? Da budemo normalni još sedam dana i da ti pokažem da to nema veze? Hoćeš da me nerviraš? Ako je to, nikakav problem da te izbijem sve budalaštine iz glave, a ti ćeš i za sedam dana da praviš svoje teorije. Ti misliš da ja igram rijaliti - govorio je Slavnić.

Ti si malopre pričao o s*ksu, pa si mi rekao da idem kod Slađe, pa da ti prijam - nastavila je Maja.

Zvezdan Slavić odlučio je da pogazi reč i nastavio odnos sa Majom Marinković, pa je krenuo da je obasipa strastvenim poljupcima.

Šta znači ovo? Maki, ti se meni sviđaš, meni je super sa tobom - govorio je Zvezdan.

Šta si se onda us*ao? - pitala je ona.

Nisam se us*ao ničega- Ljubićeš me i sutra - odgovorio je on.

Preživeo sve i svašta, a od Maje Marinković se zabezeknuo. Slobodno pipni, znam da voliš - dodala je Maja.

Miljan Vračević upitao je Anu Ćurčić da li je Zvezdan Slavnić važio za najboljeg frajera u gradu, sa čim se ona nije složila.

Je l' bio jedan od najpoželjnjih frajera? - upitao je Miljan.

Klinac, on je sa Ksenijom bo kad je imao 17 godina. To nisu frajeri, zna se šta su bili magupi, a on je bio klinac. Kako može biti frajerčina? On je bio među najslađim momcima i klincima - govorila je Ana.

Onda su meni pogrešno rekli - dodao je Vračević.

Bio je sa najlepšom devojkom koju sam ikad videla u životu i koji ću verovatno videti - rekla je Ana.

Filip Car izneo je Ani Ćurčić iskreno mišljenje o Zvezdanu Slavniću.

Meni se promenilo mišljenje o njemu ovde. Napolju nisam znao o kome se radi, gledali smo ulazak, Moka Slavnić i za njega sam čuo. Dvoje, troje ljudi mi je reklo da ga zna, dobio sam neku dobru sliku i po njegovom ponašanju prvih meseci. Gledao sam kao da čovek treba tako da se ponaša kad dođe u određene godine, bio mi je u očima kao neki momci sa kojim sam odrastao. Nisam verovao da će da radi neke stvari kao ja sa 27 godina. Ja kad sam ležao sa osobom sa kojom on sad leži posvraćalo mi se. Možemo biti korektni, ali bolje da se odmaknem - govorio je Car.

On je sa neke strane prišao nečemu tvom, što ti verovatno ne bi - rekao je Miljan.

Koja je njegova poenta? Šta misliš o čoveku kojem pokloniš sve, a gledaš ženu koja mu je bila brat i drug? Za ovakav trenutak je prodao sve. Došao je ovde i ostavio mene, zaljubio se, a koje je to tek poniženje za mene? - dodala je Ana.

Njemu je ovo idealan prostor i niko ga ne zanima, ima ogromnu dozu egoizma u sebi - govorio je Miljan.

Ja mogu da opravdam i najveću grešku koju je uradio njoj, ali niz grešaka... Ja sam promenio mišljenje o njemu jer se ovo desilo sa Anom i kao okej. Ja sam mu par puta sa strane rekao, a onda sam video da je odabrao Anđelu, pa se ispostavilo da je preveliki rizik uzeo zbog nekog ko mu je zaj*bancija. Porodica mu je aminovala, prihvatila je, a njemu ni to nije dobro, a nema 25 godina, pa da se traži. On je super sa Ivanom, a ako mu ne odgovara da ide protiv Ivana i Mikice. On nije samo loš po sebe, nego i po sve oko sebe. Meni takav ne treba - pričao je Car.

Loš po sebe, a još gori po sve oko sebe. To sam tek ovde shvatila. Ja sad ne iskuljučujem emocije, ja ih sad nemam - rekla je Ćurčićeva.

Ja kad sam rekao da će njemu biti najgore, malo sam razmislio. Anđeli će biti najteže, on se u svemuovome zeza - nastavio je Filip.

Miljan Vračević objasnio je Ani Ćurčić zašto misli da će Anđeli Đuričić biti najteže kad izađe iz "Zadruge", a ona se sa tim nije složila.

Ona nema obraz, čast, perspektivu. Njena ćerka sutra kad su bude smuvala sa nekim ima da kaže: "Mani se, j*bala se tamo sa onim". Tebi nema šta ko da kaže ništa. Ti si rođena i umrećeš i imaš čast, a ona ima bruku... Tu je razlika. Imaš bol ogromu i iznela si je, a ona nema bol, ali ima sramotu koju će da nosi ceo život. Ti ćeš bol da nosiš, Bog je dao onoliko koliko možeš da podneseš. Ti sve što budeš podnela moći ćeš da komercalizuješ. Ona će da izađe bez časti ponosa i obraza - govorio je Miljan.

Ja ne mislim da je njoj teže nego meni, kraj priče - govorio je Miljan.

Autor: N.B.