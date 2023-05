NIJE MOGLA NIŠTA VIŠE DA NAPIŠE! Ovako se Ceca OPROSTILA od žrtava masakra u Beogradu i Mladenovcu! (FOTO)

Tuga!

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se na svom Instagramu nakon dva stravična masakra koja su potresla Srbiju, a i ceo svet.

Naime, budući da je od sinoć, pa do kraja nedelje, Dan žalosti na teritoriji Srbije, BIH i Republike Srpske, pevačica je podelila emotivnu fotografiju datuma koji će, nažalost, ostati upamćeni kao najgori dani u istoriji Srbije.

Podsetimo, Uroš B. uhapšen je kod Kragujevca.Prema našim informacijama, on je bio sa društvom u školskom dvorištu kada se posvađao sa njima. Došao je do kuće i uzeo automatsku pušku. Potom se vratio do društva, pucao na ekipu koja je pravila roštilj, zatim seo u mercedes i navodno pucao iz automobila u pokretu.

