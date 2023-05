VREME JE DA DATE SVOJ SUD! Maja je dala Zvezdanu najbolniju šut kartu i probudila mu nove komplekse, a DA LI ĆE SE POMIRITI? (ANKETA)

Šta vi mislite?

Maja Marinković i Zvezdan Salvnić su danima u nazad u neobaveznom ondosu, se*s kombinaciji, koja je svima, pa i njima u više navrata delovala kao lagan početak jedne veze jer su sve vreme provodili zajdeno.

Međutim, juče u toku dana došlo je do problema u raju nakon njene šale kako se on ošišao na "opasno", te je došlo i do kraha odnosa jer je odlučila da ne želi da njom manipuliše kao što je radio u prethodnim odnosima.

Zvezdan je glumio da ga prekid sa njom nije dotakao jer je to tako u njegovoj glavi moralo da bude, ali nije bio baš najspokojniji kad je shvatio da je Marinkovićeva završila sa njim. Ipak nije napravio nikakavu "glupost" već je u izolaciji prenoćio sam u slučaju da se sa njom sutra pomiri.

Ona je svoje stvari iselila iz izolacije u kojoj su zajedno boravili, pokupila hranu i piće i ostala dosledna sebi zaspavši sinoć u svom krevetu, sama.

