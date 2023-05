UPOZNAJTE SESTRU LIDIJE VUKIĆEVIĆ! I ona ima lokne kao i glumica, skockana je od GLAVE DO PETE

Lidija Vukićević, srpska glumica, trudi se da svoj privatni život sakrije od očiju javnosti, te ne treba da čudi to što mnogi ne znaju da ima rođenu sestru.

Marina je Lidiji oduvek bila velika podrška u životu i karijeri, a glumica je jednom prilikom podelila sestrinu fotografiju, te su tako svi mogli da vide kako izgleda.

Iako na prvi pogled ne liče jedna na drugu, ono što im je zajedničko jeste kovrdžava kosa, u čemu svakako prednjači Lidija.

- Sestra-imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvek tu. Volim te - napisala je Lidija uz fotografiju svoje sestre.

