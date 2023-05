Iskrena!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" na temu koliko mediji, društvene mreže, muzika i zabava uopšte utiču na društvo, ugostio je poslanicu Narodne skupštine Slavicu Đukić Dejanović, voditeljke Milicu Kon i Sanju Marinković, kao i muzičara Marka Kona, a pored njih i kreativnog direktora Telegrafa, Sašu Jovanovića.

Na samom startu razgovora, narodna poslanica je dobila reč.

- Nema života bez zabave i ako bismo eliminisali zabavu, ne bi bilo života. Sadržaj može biti diskutabilan i odgovorni urednici snose odgovornost. Kakve poruke mi šaljemo ljudima?! Razmišljanje o tome da se zločini mogu potpuno ugastiti na način da treba potpuno ugasiti zabavu je uvreda. Ovde su počinioci zločina su bili ljudi koji su na poseban način funkcionisali. Svesti na to da je neka zabavna emisija ili igrica ostavila posledice na njega je tužan pristup . Svaki zločinac ima genetsKu predispoziciju i strukturu ličnosti koja nastaje tokom njegovog odrastanja. Sredinski faktori su bitni. To da li roditelji treba da imaju uvid u to kada deca pristupaju internetu kao mlada, da li se može javiti zavisnost, da li postoji sajber kriminal?! Da, postoji. Ako ja kažem: "Nećemo društvene mreže", pa šta ćemo?! Da li treba sa nečim što je tehonološko dostignuće, razgovarati o tome da li može imati negativan uticaj, da - rekla je Slavica Đukić Dejanović na samom početku, na šta se Sanja nadovezala:

- Mislim da treba da naučimo da kontrolišemo sadržaj koji se emituje, a ne da ukinemo društvene mreže. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima je izuzteno kažnjivo ukoliko ti izgovoriš uvredu, u smislu napišeš ili uputiš osobi koju poznaješ ili ne. Ne možeš tek tako nekoga da uvrediš zato što se tako osećaš i to je ozbiljna agresija - rekla je voditeljka.

Autor: N.Ž.