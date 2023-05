Bez dlake na jeziku!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" na temu koliko mediji, društvene mreže, muzika i zabava uopšte utiču na društvo, ugostio je poslanicu Narodne skupštine Slavicu Đukić Dejanović, voditeljke Milicu Kon i Sanju Marinković, kao i muzičara Marka Kona, a pored njih i kreativnog direktora Telegrafa, Sašu Jovanovića.

- Ono što vidiš u svom detetu je pravi odraz u ogledalu i obrnuto. Deca ne mogu da budu ono što ne mogu da vide i kažu ono što ne mogu da čuju. Sada u tim potragama da opravdamo sebe, gde smo mi roditelji najveći krivci, krivimo sve. Mediji su uvek krivi. Skloni smo da napadamo zabavne programe, serije, filmove...To je pogrešno. Hajde da se okrenemo sami sebi. Ne postoje loša deca, nego manje dobra i manje loša, a od manje loših smo mi okrenuli glavu - rekao je Saša.

- Je l' postoje izuzeci - pitao je voditelj.

- Kako da ne. Dete se ogleda u licu svoje majke i svog oca. Ne znate zašto ne možete da zaspite, a onda dođete do zaključka da se pitate: "Gde sam pogrešio?". U čitavom nizu situacija, pojedinaca samo niste vi krivci. To je mehanizam zaštite sopstvene ličnosti - rekla je Slavica, te je Sanja dodala:

- To je ono kada kažu: "Ja sam učinio sve, mediji su ga pokvarili", to je ono što sam ja najčešće čula. S obzirom da se TV Pink pominje najviše u medijima, ja radim na ovoj televiziji 22 godine, radim emisiju zabavnog karaktera. Sa nekima sam pričala o roditeljstvu i ostalim temama, a sve sam to radila s namerom da kroz dijalog koji je često bio konfrontirajuči da utiču na publiku da počnu da razmišljaju kakve odnose imaju - rekla je Sanja.

Autor: N.Ž.