ISKRENA DO KOSKE! Elma Sinanović progovorila o mlađim koleginicama i tome što snimaju kavere njenih pesama!

Folk zvezda Elma Sinanović nedavno je nastupala u jednom beogradskom klubu, gde je svojim dolaskom i nastupom oduševila publiku i sve prisutne.

Pred sam početak nastupa Elma je stala pred medije i otkrila kako joj je bilo na velikom koncertu koji je imala u Tuzli i otkrila da je uvek ista energija i kada radi koncerte u velikim halama, ali i u diskotekama.

- Nema razlike, najbitnije od svega je kada vas ponese dobra energija i onda je to pun pogodak. Zaista volim da radim žive nastupe, to je ono što me i održava - kaže Elma na početku razgovora.

Elma je za svoje velike hitove snimila spotove koji nisu odmah imali svoje video izdanje, ali i za iste pesme uradila takozvane "kaver" arnažmane, te je istkla da podržava mlađe koleginice koje prevepavaju njene velike hitove u njihovim "kaver" verzijama.

- Nisam protivnik, podržavam i ne smeta mi što mlađe koleginice snimaju kavere mojih pesama. Ima dosta mojih kolega koji su zaštitili svoj lik i delo, ali meni to ne smeta. To shvatam kao neku vrstu reklame - ističe folk zvezda.

Autor: N.Ž.