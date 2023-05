TA REČ SE NE POMINJE U TEKSTU! Ovo je tajna čuvene pesme Đorđa Balaševića 'D-mol'

Kantautor je govorio da je on prikriveni depresivac

Čuveni kantautor Đorđe Balašević pesme je počeo da piše još u osnovnoj školi, bio je veliki sanjar, maštao je da postane fudbaler, a onda je njegova karijera otišla u potpuno drugom smeru.

Inspiraciju za pisanje pesama je tražio u svojoj voljenoj supruzi Oliveri, a gotovo svaka koju je napisao za svoje prijatelje i kolege krije istinu o raznim životnim pričama, ljubavi i o osećanjima. Jedan od njegovih najvećih hitova jeste numera „D-mol“, a malo ko zna pozadinu iste.

Kako je nastala pesma „D-mol“

Ja sam prikriveni depresivac. Jednom sam rekao: „danas sam ruski naštiman“ – izraz koji se danas retko koristi, a opisuje tužno i čežnjivo raspoloženje – „danas sam u nekom molu, ali ne u g, vec u tamnoplavom d-molu“. To se dešava u nekim trenucima čežnje za nekom osobom koja u tom trenutku uopšte ne mora da bude daleko - kazao je on svojevremeno i dodao: Mojoj ženi Olji rekao sam: „Ne moram da odem u Australiju, pa da odande čeznem za tobom. To može da se desi i kada si ti na pijaci, a nekad se dešava dok samo spavaš.“ Dakle, „D-mol“ je pesma o čežnji i iako se ta reč nigde ne pominje u pesmi, na koncertima se odmah jave svi čežnjivi u publici“ rekao je jednom prilikom Đorđe Balašević, prenosi sajt bašasevic.in.rs.