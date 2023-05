'IZ NAJVEĆE TUGE NASTAJU NAJLEPŠE STVARI' Milica Dabović konačno pokazala svog muškarca i napisala mu OTVORENO PISMO - pogledajte ih samo! (FOTO)

Bivša sportistkinja i današnja Only Fans zvezda Milica Dabović konačno je javnosti pokazala svog dečka, kog je ljubomorno krila od očiju javnosti!

Naime, ona je svom dragom posvetila emotivnu poruku i na taj način mu čestitala rođendan, uz niz njihovih zajedničkih fotografija.

Dobrotu, hrabrost, iskrenost, ku***vitost, upornost, ludost, lepotu, veličinu, snagu, energiju, vrednost, strast, sve to kod tebe vidim i sve to još više volim! Veliki si čovek, a moj si. Zamisli koliko sam ja srećna žena - započela je svoje emotivno obraćanje Milica, a potom nastavila:

Ta neraskidiva povezanost i moja najveća ljubav desila se onoga trenutka kada smo se sreli i pogledali pravo u oči. Osvojio si moj svet suštinom svog bića. Koliko je samo to dobar osećaj... Obojio si moje boje u svetlije, bacila sam svo oružje kojim sam se godinama branila, dopustih sebi da ti verujem i u tvojim očima videh novi svet u koji ćemo zajedno sa našom suštinom i malom armijom graditi nas. Ti si ušao u najtananija mesta moje duše i doneo mir u moje srce. Obasjao si moje nebo duginim bojama, naslikao moj portret bez četkica i platna, ostavio vreme bez vremena, bez časovnika, kazaljki i klatna - napisala je, pa dodala:

- Kad čovek voli ženu kao ti mene, a žena čoveka kao tebe ja, bezuslovno, jedinstveno, ludo, nestvarno i jako, desi se ljubav prava, snažna, ona koja se želi i ona o kojoj sanjaju. Moj si muškarac pred svetom i Bogom, moj svet i moje sve, duša moje duše, zenica oka i života smisao. Ljubav je naša beskrajna, ostaje i opstaje! I na kraju dana Biblija kaže trebaš izabrati partnera sa kojim želis ići u rat- ja sam sebi birala... Srećan ti rođendan ljubavi moja! Tik tak one more day to go!! LAS VEGAS. P.s ne zaboravi šta si me naučio: Samo iz najveće tuge nastaju najlepše stvari... Sve sa tobom ima smisao - piše u opisu fotografije.

