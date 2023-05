Nekadašnji teniser, Rumun Jon Cirjak, najbogatiji je sportista svih vremena i venčani je kum Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića!

Cirjakova zarada procenjuje se na dve milijarde dolara - danas ima 84 godine i nezamislivo bogatstvo, a o njegovom životu mnogo se pisalo u svetskim medijima. On je jedini bivši sportista koji je dospeo na listu svetskih milijardera i zvanično je najbogatiji Rumun. Pre nekoliko godina nalazio se na 1876. mestu "Forbsove" liste, a prošle godine zauzeo je 1818. mesto.

Na sajtu „Forbsa“ piše da Cirjakov najviše prihoduje od bankarstva i osiguranja, a njegove kompanije objedinjene su u „Cirijak grupu“. Ovaj milijarder je, prema pisanju „Kurira“, vlasnik teniskog turnira iz Masters serije u Madridu, a ima brojne kompanije za koje radi preko 20.000 ljudi. Deo je svetskog džetseta, a pasija su mu motocikli – poseduje preko 400 modela, od kojih su neki ranije pripadali Alu Kaponeu i Eltonu Džonu.

Inače, Novak Đoković od Cirijaka je pre nekoliko godina kupio ATP turnir koji se održavao u Beogradu. Prema pisanju „Monda“, kada bi najčuveniji teniseri 21. veka, Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal spojili svoja bogatstva, koja se mere stotinama miliona dolara, ne bi imali ni polovinu onoga što poseduje Cirijak.

Ali, zanimljivo je da Cirijak najveći deo novca uopšte nije zaradio od tenisa, niti je bio naročito uspešan teniser, pogotovo u singlu, u kome je osvojio samo jednu titulu, dok je u dublu slavio 22 puta. Njegov uspon počeo je po završetku igračke karijere. Bio je trener i menadžer Borisa Bekera, Štefi Graf, Gorana Ivaniševića, Marata Safina, Meri Džo Fernandez i drugih uspešnih tenisera, ali to mu je bila samo odskočna daska za biznis, u kome je napravio ogroman uspeh zahvaljujući preduzetničkom duhu, ali i brojnim kontaktima koje je stekao.

Ovaj Rumun se biznisom uspešno bavio i ranije, ali je najviše novca zaradio od devedesetih pa nadalje. Naime, Cirijak se nakon pada komunističkog režima Nikolajea Čaušeskua vratio u Rumuniju i postao zastupnik „Metro AG“, zatim i „Mercedesa“. Interesantno je da biznismen, kako se pisalo, prema sopstvenom priznanju, ima tridesetpetoro dece, a navodno tvrdi da ta brojka nije konačna.

Cirijak sa suprugom i troje dece navodno živi u Monaku, međutim, na sajtu „Forbsa“ piše da ima dvoje dece i da je singl. Rumun je poznat i po humanosti, pre svega jer je u rodnom Brašovu sagradio naselje u kome je smestio oko 300 napuštenih mališana, koje kompletno izdržava. Osim toga, na poziv Novaka Đokovića, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji u maju 2014. godine.

Brena i Boba i danas su bliski sa Cirijakom, koji im je 1991. godine, kada su se venčali, poklonio u to vreme jedan od najskupljih automobila, a na venčanje je stigao privatnim avionom.

- Ako me pitate da li imam u životu nekoga koga toliko volim i poštujem kao čoveka koji nam je zaista puno pomogao još otkad smo Boban i ja kretali u život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osećaj kada ste pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a još veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi za koje je pravio rođendan, biti izabran i biti među zvanicama iz visokog društva iz čitavog sveta, za mene je bilo veoma emotivno i počastvovana sam - rekla je pre nekoliko godina za „Alo“ Brena posle proslave rođendana svog venčanog kuma u Madridu.

U prilog Breninim rečima govori i podatak da je Cirijak 2018. godine bio gost na venčanju Bobinog sina Filipa i pevačice Aleksandre Prijović.

