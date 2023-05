Iskreno!

Zorica Marković mnogima deluje kao gruba žena bez emocija i mnogo empatije, međutim, to je samo maska za one koji vrebaju da joj nađu slabu tačku. Istina je potpuno suprotna, bolna i surova, jer kako je sama jednom prilikom ispričala, u poslu se dokazala i Bogu i narodu, ali kao majka nije briljirala i to sebi nikada neće moći da oprosti.

Upravo zbog toga joj je nedavno pozlilo, kada joj je Anđela Đuričić rekla da nije "nikakva majka", jer u duši zna da je njen stariji sin Dejan kojeg je rodila sa 15 godina, ostao bez nje kada mu je bila najpotrebnija. I mada je mnogi osuđuju da je dete napustila zbog karijere, para i slave, to nije ni blizu istine, piše Svet.

Svoje brakove nisam uspela da spasim. Ne slažem se sa onim - bolje dobar razvod, nego loš brak. Za pravu ženu, pravu majku, to ne važi. Prošla sam pakao! Po odluci suda, moj sin Dejan je pripao mužu. Godinama stoka od ljudi priča kako sam ostavila dete. Sud je samo gledao gde će detetu biti bolje, iz socijalnog su se gledale sve sitnice, i gde radiš, i gde živiš, i s kim i kako... Ja sam izgubila na tome što nisam imala stan, zvaničan posao... Mene ništa drugo nije zanimalo osim da budem što bliže svom detetu. Da ga sačekam ispred škole, da što više vremena provedem sa njim. Muž mi nije pravio probleme, nije mi zabranjivao da viđam dete. Imao je divne roditelje. Kada se završio sudski postupak, svi smo plakali kao kiša! Više nisu živi, laka im zemlja, ali hvala im za sve. Uzimala sam našeg sina Dejana redovno, mnogo vremena smo proveli zajedno, samo nije smeo da se pomera iz škole. Centar mog sveta je bio Dejan, kasnije sam se ponovo udala i rodila drugog sina Iliju... Živela sam i dan-danas živim za njih - ispričala je Zorica, a kako se navodi, njenu tajnu godinama je čuvala bivša drugarica i koleginica, Vesna Zmijanac.

Autor: pink.rs