VELIKA ISPOVEST MILICE JOKIĆ: Priznala da joj svekar NIKAD NIJE dao bakšiš, a savete OVE muzičke legende i dan danas joj ''odzvanjaju'' u glavi!

Mlada pevačica Milica Jokić, kojoj su muzička takmičenja poput "Zvezde Granda" bila odskočna daska za karijeru, još više je postala tražena na estradnom nebu otkad je u vezi sa Lukom, sinom političara Ivice Dačića.

Međutim, kako je ministar spoljnih poslova cenjen i rado viđen u pevačkom svetu, na privatnim proslavama, kako priznaje Milica, ljudi najviše vole da čuju nju i Ivicu u duetu jer naprave najbolju atmosferu. Jokićka priznaje da često peva s Dačićem, ali ne i za njega, tako da se nije desilo da dobije bakšiš od političara.

- Ivica mi nikada nije dao bakšiš. Zaista se nije dešavalo da od njega dobijem pare. Uglavnom nas ljudi zovu zajedno na proslave da bismo pevali u duetu, to se od nas očekuje, ljudi su se već navikli na to od nas. Uglavnom su to jedna-dve pesme koje inače pevamo, to su "Ko na grani jabuka" ili "Kad zamirišu jorgovani" i "Ponoć". Gde god se pojavimo zapevamo - priznaje Jokićka i objašnjava kakav ona ima stav o bakšišu, te otkriva šta nikada ne bi radila:

- Nemam ništa protiv ljudi koji uzimaju bakšiš, svako radi kako voli. Nisam nikad u tom fazonu bila, imam stav koji ne menjam. Nema kod mene tih penjanja po stolovima, nisam taj tip. Ljudi vide da nisam u tom fazonu. Kad pevam, samo stanem najnormalnije ili sedim. Kod mene može samo tako.

Jokićka tvrdi da je odmalena znala da će biti pevačica, te da joj je uzor bila i ostala Svetlana Ceca Ražnatović, a savete zlata vredne od legendarnog Šabana Šaulića i danas pamti.

- Svaka pohvala koju dobijete od jednog tako velikog imena, kao što je bio Šaban, mnogo znači. Njegove savete i danas koristim, stoje mi tu u malom mozgu. Cecu sam volela odmalena, volim njenu pojavu, pesme, ponašanje na bini, delovala mi je onako damski i moćno - priznaje Milica i dodaje da je na početku skidala pokrete starijih kolega:

- Počela sam da se takmičim sa 12 godina, uvek sam bila sa starijim kolegama, to mi je mnogo pomoglo. Tada su me ljudi dosta zapazili, a i mnogo sam naučila, skidala sam njihove pokrete i ponašanje, kako pričaju. Tad su svi oko mene imali tremu, a ja sam bila suviše mala i nisam bila svesna šta me je snašlo. Nisam ništa očekivala, osim da pokažem kako pevam.

Autor: Pink.rs