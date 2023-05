ORIO SE STUDIO! Viki pobesnela zbog NEPRAVEDNOG glasanja, Bekuta joj odmah uzvratila: Postaješ KRVOLOČNA!

Željko Trbojević i Adna Svraka, kandidati su koji su ostavili utisak svojom autentičnom pojavom na sceni, a večeras su po peti put dali sve od sebe da dokažu da su vredni ostajanju u najgledanijem muzičkom šou.

Milijev pulen Željko, ovog puta predstavio se pesmama „Ti me izluđuješ“ i „Mala grupa pedera“, dok je Adna pevala „Oro“ i „Luče“, ali sudeći po glasovima žirija, oni su podbacili i osvojili po tri glasa kao i šansu da se bore u baražu.

Marija je prva dala svoj sud i rekla kako su oboje trebali da imaju po četiri glasa, što je naljutilo Viki koja se odmah pitala zbog čega nije tako.

– Dala sam prednost kandidatu broj jedan. Bio je bolji od Adne koja ne može da peva ovako teške pesme, ne bi trebala. Ako uzmeš pesmu koja je u svojoj originalnoj intonaciji visoka i ti to supustiš, to više nije ta pesma, ta energija, to nije to. Moj savet malo lakši program, jer se ovako ne dobija efekat– obrazložila je Šerifovićeva svoje glasanje.

Sledeća je trebala da dobije reč Ceca, kada je Saša Popović prokomentarisao kako kumi uvek prva daje glas, i obrnuto, a Viki se pobunila kako je Ražnatovićka relano glasala.

– Glasanje je sramota. Ja nemam više živaca, ne mogu više da govorim kako je ovo nepravda. Ajde da pitamo publiku– vikala je Miljkovićeva, što je izrevolitiralo Mariju koja je odbrusila kako poštuje gospođe u publici, ali da ne mogu one da sude da li je dobro otpevano.

– Jel vidiš kako ona postaje krvoločna kada joj ne glasaš za kandidate? Ništa joj nije po volji, šta bi promenilo da je dobila četiri? Ona ne ispada ovog momenta, ide u baraž– rekla je Ana, kada se Popović našalio na Bosančevu redovnu opasku kako u baražu najbolje prolaze kandidati sa tri glasa.

Ceca se prvo obratila Miliju i objasnila mu kako ona ima trenutno 13 kandidata za razliku od njega koji ima četiri i da nemaju isti tempo ni program rada sa njima, a zatim je prokoemntarisla dueliste.

– Željko, dobio si glas zbog energije, i počuvenje. Trudio si se, ali nije ti dan i ja to mogu da ukapiram i imaš moj glas. Adna, počela si da se smeješ, što je jako bitno. Počela si da plešeš, donela si radost i veselost, imaš glasčinu, te sitnice ćeš popraviti, bitno je da imaš da čim da pevaš– istakla je Ceca.

Ana Bekuta nastavila je svoje izlaganje i poručila Adni da je imala pogrešan repertoar kada je u pitanju pesma Jelene Tomašević, dok se složila da Željko nije bilo elementu iako ceni njegov trud.

– Koliko god si bio brijilantan u prošlom krugu, sada si faulirao, ovde te nema. Morao si da podigneš ton, gušio si se, posebno u drugoj pesmi. U prvoj je bilo falševa i nije mi jasno kako se to desilo kada si prošli put bio brutalno tačan. Adna, probudila si se i tome sam se obradovao, znači da možeš i da umeš– poručio je Đorđe.

– Željko ti si prvi kandidat koem sam dala glas na osnovu onoga što sa, videla, a ne onoga što sam čula. Bio si tako zabavan i pozitivan. Adna, ništa mi tu nije smetalo, ali slažem se sa kolegama da je „Oro“ pretežak zadatak– istakla je Snežana sa čim se složio i Bosanac.

