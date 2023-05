'OVO JE JAKO MALICIOZNO, ZNALA SAM DA ON NEĆE GLASATI!' Ceca KIPTI OD BESA zbog Milijevog ponašanja, zarežala na njega pred MILIONIMA!

Kao sledeći takmičarski par na scenu „Zvezda Granda“ izašli su Aleksa Šuković i Sara Milivojević, a takmičarka je bila za nijansu bolja i zasluženo je sa osvojenih 6 glasova obezbedila direktan plasman u sledeći krug.

Kandidatkinja je inače bila vraćena odlukom produkcije, a pokazalo se da je to bila mudra odluka.

-To je bila dobra lekcija za nju – poručila je takmičarkina mentorka Ana Bekuta koja je bila zadovoljna njenim nastupom.

Samo glas manje imao je kandidat iz tima Cece Ražnatović koji će prolaz u šesti krug ipak morati da potraži u baražu.

Prva se za reč javila Marija Šerifović koja se obratila Bekuti.

-Znam da ti voliš da fantaziraš sa izborom pesama. Ponekad odeš u preveliki šiz. Međutim, spoj ove dve pesme, mislim da Ana kao mentorka dugo ništa pametnije nije smislila – rekla je Marija, pohvalivši izbor numera „Fina“ od Frajli i evergrin „Čamac na tisi„, a potom se obratila takmičaru:

-Imaš moj glas, ali ti i scena ste posvađani! Mi kao interpretatori služimo tome da nekoga razgalimo. nateramo da se proveseli, da se digne, da se rasplače, da polomi čaše. Ti pevaš sam sebi. MOraš da nađeš način da se sa scenom upoznaš. Super izgledaš, lep si, dobro pevaš. Moraš da radiš na tome jer tvoja energija dalje od metar ne dobacuje – poručila je Marija kandidatu koji je na sceni pevao numere „Ludak kao ja“ Željka Joksimovića i „Mangupsku“ Zdravka Čolića.

Producent Aleksandar Milić Mili istakao je da je fan druge kandidatkinje još od ranijih krugova.

-To je nešto što mi nemamo i ti to izvodiš i energetski i dinamički tačno kao treba. Pogađaš u centar sa tim tvojim osmehom i epohom u celom izvođenju – rekao je Mili, a u vezi sa nastupom prvog takmičara se složio i naglasio i da je imao nekih grešaka, potencirajući pevanje u gornjim lagama, u kojima kandidat ima visinu, ali ne i pravu boju.

Saša Popović je zamerio Miliju na previše detaljnim objašnjenjima u kojima je istu stvar navodno više puta ponavljao sa čim su se svi složili iz žirija, a Dragana Stojkovića Bosanca je zanimalo šta je sa donjim lagama.

Sledeća je svoje glasoveobrazložila Viki Miljković koja je imala suprotno mišljenje od Marije i Milija.

-Ti si sceničan, a uz to si i muško. Tvoj repertoar ne dozvoljava takve performanse, tako da si na mene ostavio jak utisak – rekla je Viki i naglasila da nije fer što oba takmičara nisu dobila 6 glasova.

Đorđe David je istakao da mu je prvi kandidat ljubimac i dodao:

-Mislim da treba da budeš slobodniji kad krećeš da pevaš. Kad odlaziš gore, nemoj da se preispituješ da li ćeš da to dohvatiš, jer ti to imaš. To što si stao ovde samo treba da bude ajnšpric da to uradiš opušteno kao si sa mentorom na probi uradio. Prevaziđi tu priču da imaš 2 metra i što je ona u odnosu na tebe kao čvarak. Vidim da me dečko razume – rekao je Đorđe, a onda se obratio kandidatkinji:

-Ti si bila bomba u maloj bočici. Meni je taj bend uvek zvučao lokalno. U tvom izvođenju pesme mi zvuče kao da ceo život slušaš američke pevačice iz pedesetih i šezdesetih godina – rekao je Đorđe.

Snežana Đurišić takođe je bila kritična prema prvom takmičaru:

-Savršeno bi to zvučalo da se nisi ugasio. Probudi se, uključi se i onda će emitovanje toga što imaš delovati na nas onako kako treba To je tvoj jedini rpoblem – rekla je Snežana i potom uputila komplimente kandidatkinji.

Čestitkama kandidatkinji pridružio se i Dragan Stojković Bosanac.

-Bravo za jednu malu dozu erotike u tvom glasu i jedan pokret fizički koji si tako ukopila divno da sam ja ovako mator, mlađi od Popovića, ustao da igram. Rekoh, sad će preskočiti srce, ali nije. Bravo za izbor pesama – rekao je Boske, a potom izneo svoj stav o prvom takmičaru.

-Mislim da vi na drugaiji način doživljavate kandidata. Ja ga doživljavam ovako, obo nije skaradno, ovoje možda čak preporuka. Ti si fantastičan pevač. Izgledom, glasom nenametljivošću za neki skupi hotel da pevaš ručak kad dođu neke žene u pedesetim godinama, da pevaš za veliku lovu. Ima ljudi koji nisu za a-bu-dža-bu. Ti si Hulio Iglesias – rekao je Bosanac i dodao:

-Da li ti trebaš ovde, meni ne smeta. Ali ti se očigledno ne snalaziš ovde.

Viki je dodala da je za Bosanca preporuka starački dom, a Popović je upitao:

-Preporuke je to i za Svetlanu posle 14. juna? – upitao je Saša, a Boske je dodao da su oni već u staračkom domu.

–Mi ćemo nazvati ovo „Zvezde Granda – starački dom“ – zaključio je Saša Popović i rekao:

-Da čujem Svetlanu!

Ceca je napustila svoje mesto:

-Da se nosite bre! – rekla je Ceca i objasnila:

-Znala sam da će biti ovakav ishod glasanja, znala sam da Mili neće dati glas. To je tako pokvareno, to je toliko jadno – rekla je Ceca, a Mili je takođe ustao.

Ceca je svom kandidatu na kraju ohrabrila takmičara, s obziorom da ga je i publika prepoznala.

-Da li ćeš ti da pevaš gospođama u godinama ili klinkama, to će publika odlučiti. Ovo su jako ružni i maliciozni komnetari. Mislim da si oštećen za glas – zaključila je Ceca nazvavši članove žirija kompleksašima.

Ana Bekuta se zahvalila kolegama.

-Hvala na divnim komentarima. Ona uvek dođe sa ovolikim spiskom pesmama i uvek imam muku da izaberemo pesmu, ali sada smo ubole – rekla je Bekuta.

Autor: N.Ž.